Macron vê "soluções concretas" para a crise com a Rússia sobre a Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron, que visitou Moscou e Kiev, garantiu nesta terça-feira(8) que vê "soluções concretas" para a crise entre a Rússia e o Ocidente devido à Ucrânia, e disse que recebeu uma garantia de seu homólogo russo, Vladimir Putin, de que não haveria uma nova "escalada".

Enfrentando uma das piores crises desde a Guerra Fria, causada pelo envio de dezenas de milhares de soldados russos para a fronteira ucraniana, Macron se encontrou com Putin por cinco horas na segunda-feira em Moscou e depois com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky por três horas em Kiev nesta terça-feira, em busca de uma saída diplomática.

Essas tropas fazem os ocidentais temerem uma invasão da Rússia, que em 2014 anexou a península da Crimeia e apoia os separatistas pró-Rússia que enfrentam o exército ucraniano desde aquele ano, em um conflito que deixou mais de 13.000 mortos e não cessou apesar os acordos de paz de Minsk.

Falando à imprensa em Kiev, Macron, cujo país atualmente preside a União Europeia (UE), garantiu que obteve um "duplo compromisso" dos governos da Ucrânia e da Rússia para respeitar esses acordos, e disse acreditar em "soluções práticas concretas" para alcançar uma desescalada.

"Não podemos subestimar o momento de tensão que vivemos. Não podemos resolver esta crise em poucas horas de conversações", alertou. Aguardando uma solução diplomática, ele disse que obteve promessas de Putin durante a reunião na noite de segunda-feira: "Ele me disse que não seria a causa da escalada".

Zelensky disse que aguarda com expectativa a próxima cúpula sobre a crise da Ucrânia com os líderes russos, franceses e alemães sobre o processo de paz no leste da Ucrânia, com uma primeira reunião do conselho em Berlim na quinta-feira.

A viagem diplomática de Macron continuará à tarde em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz, que acaba de retornar de um encontro em Washington para discutir o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

O presidente francês é o primeiro líder ocidental de alto nível a se reunir com Putin desde que as tensões aumentaram em dezembro.

Após a reunião, Putin considerou que "algumas ideias" de seu colega francês poderiam "lançar as bases para o progresso comum" e planeja falar com ele novamente após sua viagem a Kiev.

Putin, que não disse nada sobre as tropas russas posicionadas na fronteira com a Ucrânia, mais uma vez denunciou a recusa do Ocidente em ceder e acabar com a política de ampliação da Otan e retirar seus militares do Leste Europeu.

A Rússia apresentou suas demandas como condições para uma desescalada. Mas, de acordo com a presidência francesa, Putin concordou em considerar as propostas de Macron, incluindo o compromisso de não tomar novas iniciativas militares de nenhum dos lados, o início de um diálogo sobre a posição militar russa e conversas de paz sobre o conflito da Ucrânia.

Na segunda-feira, o governo ucraniano insistiu em três "linhas vermelhas": nenhum acordo sobre a integridade territorial da Ucrânia, nenhuma negociação direta com os separatistas e nenhuma interferência em sua política externa.

No plano militar, a Rússia também concordaria em retirar suas tropas de Belarus assim que as manobras forem concluídas em fevereiro.

Ninguém nunca disse que as forças russas permanecerão em território bielorrusso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. "Estes são exercícios conjuntos e, claro, isso pressupõe que as tropas retornarão às suas bases no final desses exercícios", acrescentou.

No entanto, mais ao sul, seis navios de guerra russos estão deixando o Mediterrâneo para o Mar Negro como parte de manobras marítimas anunciadas no mês passado, uma área de tensão porque faz fronteira com a Ucrânia, a Rússia, a península anexa da Crimeia e vários países da Otan.

A Ucrânia planeja realizar exercícios militares em grande escala entre 10 e 20 de fevereiro, com drones de combate comprados da Turquia e mísseis antitanque fornecidos por Washington e Londres, paralelamente aos exercícios russo-bielorrussos.

Os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido também enviaram reforços militares para a Europa. Um primeiro destacamento de cerca de 100 soldados americanos chegou à Romênia.

