Líder do Greenpeace se tornará nova enviada alemã para o clima

Jennifer Morgan, que lidera o grupo ambientalista Greenpeace International, se tornará a nova enviada da Alemanha para o clima, disseram autoridades do país nesta terça-feira. Ela assumirá um papel no novo governo de centro-esquerda que prometeu intensificar os esforços da Alemanha para conter o aquecimento global, inclusive por meio de sua presidência do G7.

Morgan deve ser formalmente anunciada no novo cargo nesta quarta-feira pela ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, integrantes Partido Verde, disseram as fontes. Antes da conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU) do ano passado em Glasgow, Morgan alertou em uma entrevista à AP que países e empresas poderiam usar a cúpula para "greenwashing" de sua poluição contínua do planeta. Fonte: Associated Press

