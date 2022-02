Inzaghi e Bastoni são suspensos após Inter-Milan; Lautaro Martínez é multado

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi (um jogo) e o zagueiro do seu clube Alessandro Bastoni (dois jogos) foram suspensos nesta terça-feira, enquanto Lautaro Martinez (Inter) e Theo Hernandez (Milan) foram multados, depois de momentos de tensão na final do 'Derby della Madonnina' no sábado.

Nesse jogo, o Milan venceu a líder Inter de Milão de virada por 2 a 1, e ficou apenas um ponto atrás na tabela da Serie A italiana.

Inzaghi foi punido, além de com esse jogo de suspensão, com uma multa de 15.000 euros (17.125 dólares) por ter "se aproximado do árbitro, proferindo expressões seriamente desrespeitosas contra ele", detalhou a liga italiana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bastoni foi suspenso com dois jogos por "uma expressão insultuosa contra os árbitros, repetindo essa atitude em duas ocasiões", segundo o comunicado.

O argentino Lautaro Martínez foi multado em 10.000 euros (11.415 dólares) por insultar o francês Theo Hernández nos últimos minutos do clássico, quando ele estava deixando o campo após ser expulso.

Theo Hernández foi multado em 5.000 euros (5.700 dólares) por "ter adotado uma atitude provocativa em relação aos torcedores rivais".

alu/dr/aam

Tags