Inter vence Roma (2-0) e garante vaga nas semifinais da Copa da Itália

Um gol do bósnio Edin Dzeko e outro do chileno Alexis Sánchez garantiram a classificação da Inter de Milão para as semifinais da Copa da Itália nesta terça-feira, ao derrotar a Roma no estádio San Siro, e agora aguarda o adversário que sairá nesta quarta-feira do duelo entre Milan e Lazio.

Dzeko marcou um golaço logo aos 2 minutos de jogo, desviando de primeira para as redes após um cruzamento do meia croata Ivan Perisic.

Quatro minutos depois, o meia Nicolo Barella quase fez o segundo ao disparar uma bomba mas a bola bateu no travessão.

Após o intervalo, o goleiro português da Roma, Rui Patricio, evitou que a bola entrasse no ângulo após um chute de Barella.

Mas, alguns minutos depois, aos 68, a insistência de Alexis teve sua recompensa. Um poderoso chute de pé direito de fora da área furou a rede do goleiro português.

Após a derrota no derby da Lombardia diante do Milan, por 2 a 1, na rodada passada, os jogadores comandados por Inzaghi retomaram o caminho da vitória em um momento crucial da temporada. No sábado eles viajam para enfrentar o Napoli, terceiro na Serie A, para manter a liderança e, quatro dias depois, jogam as oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

Nas outras duas partidas da competição, a Atalanta enfrenta a Fiorentina nesta quarta-feira, enquanto a Juventus, atual campeã da 'Coppa', aguarda a visita do Sassuolo na quinta-feira, depois de ter derrotado o Hellas Verona no campeonato italiano no domingo por 2 a 0 e com um gol na estreia de seu novo reforço, o sérvio Dusan Vlahovic.

--- Jogos das quartas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Inter de Milão - Roma 2 - 0

- Quarta-feira:

(14h00) Atalanta - Fiorentina

(17h00) Milan - Lazio

- Quinta-feira:

(17h00) Juventus - Sassuolo

