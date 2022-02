Fifa registra 17 milhões de pedidos de ingressos para Copa do Catar-2022

Dezessete milhões de ingressos para a Copa do Mundo Catar-2022 foram solicitados pelos torcedores durante o primeiro período de vendas, anunciou a Federação Internacional de Futebol (Fifa) nesta terça-feira.

Só haverá apenas pouco mais de dois milhões de ingressos efetivamente disponíveis para a primeira Copa do Mundo disputada em um país árabe, que será realizada em novembro e dezembro deste ano.

"Os torcedores de todo o mundo mostraram seu entusiasmo pelo maior evento do futebol mundial solicitando 17 milhões de ingressos durante o primeiro período de venda de ingressos para a Copa do Mundo da Fifa Catar-2022, que durou apenas 20 dias. A maioria dos pedidos corresponde a moradores do país anfitrião (Catar)", explicou a Fifa em seu comunicado.

"Durante este primeiro período de vendas por seleção aleatória, os pedidos também vieram em massa de países com forte tradição futebolística e alguns mercados-chave, como Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra e México", acrescentou.

Os ingressos mais procurados pelos torcedores são os da final do torneio, marcada para 18 de dezembro no estádio Lusail (capacidade para 80 mil espectadores), "com um total de 1,8 milhões de pedidos recebidos", segundo a Fifa.

O primeiro período de venda de ingressos começou em 19 de janeiro e terminou nesta terça-feira às 7h00 (horário de Brasília). A FIFA indicou que agora se concentrará em verificar os pedidos e possíveis restrições de compra antes de proceder à alocação dos assentos.

"Todos os candidatos receberão uma comunicação a partir de terça-feira, 8 de março, informando se o seu pedido foi aceito, parcial ou totalmente, ou se foi indeferido, e fornecerá as instruções que devem ser seguidas e o prazo para pagamento dos ingressos atribuídos" , explicou a organização.

A Fifa comunicará depois, "dependendo da disponibilidade restante", as datas do próximo período de venda de ingressos.

"Durante esta segunda fase de venda, os ingressos serão atribuídos em ordem rigorosa de solicitação", informou a Federação Internacional.

