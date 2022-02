EUA aprovam acordo sobre mísseis com Taiwan; China pede que seja revogado

O governo dos Estados Unidos aprovou um contrato de US$ 100 milhões com Taiwan com o objetivo de fortalecer o sistema de defesa com mísseis da ilha, que sofre crescente pressão da China. O Departamento de Estado americano anunciou o acordo de engenharia e manutenção nesta segunda-feira (7), num momento em que a China realiza os jogos olímpicos de inverno.

A China, que se opõe a vendas de armamentos americanos a Taiwan, pediu que os EUA revoguem o acordo e interrompam quaisquer interações militares com a ilha.

"A venda de armas pelos EUA a Taiwan (...) mina seriamente a soberania e interesses de segurança da China e prejudica seriamente as relações sino-americanas e a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian, nesta terça-feira, 8.

A China considera Taiwan uma província desertora. O acordo com Washington visa ajudar Taiwan a fazer manutenção de seus atuais mísseis de defesa aérea e de mísseis Patriot que a ilha está adquirindo dos EUA. Fonte: Associated Press.

