Direito de visita de diplomatas australiados a detido em Hong Kong é negado

A Austrália teve negado o direito de visita a um de seus cidadãos, que também tem nacionalidade chinesa, detido em Hong Kong em virtude da drástica lei sobre segurança nacional que reina no território, informou o ministério australiano das Relações Exteriores nesta terça-feira (8).

As autoridades australianas afirmaram que foram informadas da prisão desta pessoa em janeiro de 2021, mas desde então não puderam "visitá-la, apesar dos diversos pedidos". O nome da pessoa não foi revelado.

"Este indivíduo é considerado um cidadão chinês em virtude das leis chinesas sobre cidadania, que não reconhecem a dupla nacionalidade", explicou um porta-voz do ministério de Exteriores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hong Kong, considerado durante muito tempo o único lugar na China com liberdade de expressão, foi transformado desde a entrada em vigor em 2020 da lei sobre segurança, que silenciou qualquer dissidência.

O ministério australiano das Relações Exteriores declarou que representantes do consulado puderam comparecer às audiências do tribunal e estavam "em contato com os advogados da pessoa em questão".

"Austrália e vários países expressaram sua preocupação contra a erosão de liberdades fundamentais e da autonomia de Hong Kong e pediram às autoridades de Hong Kong e China para respeitar suas obrigações sobre direitos humanos", declarou o ministério.

arb/jfx/je/me/mb/aa

Tags