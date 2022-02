Deslizamento de terra deixa 7 mortos e quase 30 feridos na Colômbia

Um deslizamento de terra deixou sete mortos e 29 feridos nesta terça-feira (8) em uma área no oeste da Colômbia onde houveram fortes chuvas nos últimos dias, segundo autoridades.

Nas primeiras horas da manhã, uma parte da montanha se partiu e soterrou várias casas no município de Dosquebradas, no departamento de Risaralda.

A Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres disse que sete pessoas perderam a vida no deslizamento.

"No momento, e de acordo com as autoridades, 29 pessoas estão feridas e infelizmente 7 mortas", informou no Twitter.

As brigadas de resgate ainda estão na área do desastre retirando a terra em busca de mais vítimas ou sobreviventes, informou a Unidade.

A agência estatal divulgou uma fotografia em que é possível ver um grande deslizamento de terra, mas não especificou o número de casas afetadas.

As equipes de socorro temem o transbordamento do rio Otún devido a novos deslizamentos de terra causados pelas chuvas, o que agravaria a situação.

