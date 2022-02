Deslizamento de terra deixa 11 mortos e dezenas de feridos na Colômbia

Ao menos 11 pessoas morreram e 35 ficaram feridas nesta nesta terça-feira (8) em uma área de moradias pobres no oeste da Colômbia, onde houve as chuvas se intensificaram nos últimos dias, segundo um balanço atualizado.

Nas primeiras horas da manhã, uma parte da montanha se partiu e soterrou várias casas no município de Dos Quebradas, vizinho a Pereira, no departamento (estado) de Risaralda.

"Um estrondo muito forte nos assustou, saímos para ver e vimos o pedaço de montanha sobre as casas. Fui ao local e me deparei com um desastre, com gente presa" debaixo da terra, disse Dubernei Hernández, taxista de 42 anos e vizinho do local da tragédia.

Em declarações à AFP, assegurou ter ajudado a retirar dois corpos e uma mulher com vida. Ao menos cinco casas alugadas ficaram em ruínas, acrescentou.

A Unidade Nacional para a Gestão do Risco de Desastres reportou a princípio sete mortos, mas conforme avançam os trabalhos de resgate, o número de vítimas aumenta.

No momento há "35 pessoas feridas que são atendidas em centros hospitalares e 11 falecidos", destacou o organismo estatal em um tuíte.

No local da avalanche passa o rio Otún, o que acendeu o alarme para o risco de um represamento por novos deslizamentos.

Quando isto ocorre, as águas concentram uma força tal que podem arrastar o que encontram pela frente, explicam socorristas. Diante da contingência, várias famílias nos arredores são evacuadas.

"Estamos neste momento percorrendo todo o perímetro de evacuação porque ainda se detecta instabilidade no terreno, uma falha grande contínua no deslizamento", destacou Álvaro Arias, secretário de Governo de Risaralda, à Blu Radio.

Do alto é possível ver a proporção da avalanche. Dezenas de moradores, militares e socorristas ajudam a remover os escombros em busca de corpos ou sobreviventes, junto a casas com telhados de zinco destruídos, segundo imagens aéreas captadas por um fotógrafo da AFP.

Brigadas de resgate ainda estão na área do desastre, apesar do risco de novos deslizamentos.

