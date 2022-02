Delegação talibã chega à Suíça para reunião com diplomatas e equipe humanitária

Uma delegação talibã está na Suíça para manter negociações com funcionários e ONG sobre o acesso à ajuda humanitária e os direitos humanos, segundo informou o Ministério das Relações Exteriores suíço nesta terça-feira (8).

"Os membros da delegação manterão negociações em torno do acesso humanitário às populações necessitadas, a proteção dos agentes humanitários e o respeito dos direitos humanos", declarou à AFP uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

"A proteção das crianças durante os conflitos e a gesão dos terrenos contaminados pelas minas também estão na agenda das conversas, que ocorrem em um local confidencial", acrescentou.

A porta-voz destacou depois que a presença da delegação não representa um reconhecimento do governo que tomou o poder em agosto do ano passado.

Segundo a agência de notícias suíça ATS Keystone, a delegação afegã está liderada pelo mufti Latifullah Hakimi, alto funcionário do Ministério da Defesa e chefe da Comissão para a identificação de abusos dentro do movimento.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores informou que os talibãs se reunirão esta semana com várias delegações de seu Ministério.

Também estão previstas discussões com os representantes de outros países europeus, segundo a ATS.

A ONG que convidou os talibãs é Genebra Call, uma organização que tenta reforçar a aplicação do direito internacional humanitário por parte de grupos armados não estatais e que leva muitos anos trabalhando no Afeganistão, segundo ATS Keystone.

Contatada pela AFP, a ONG em questão não forneceu mais detalhes.

Por sua vez, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) confirmou que também previu uma reunião com a delegação afegã.

"Este diálogo é essencial para cumprir nossa missão humanitária estritamente neutra e imparcial. Continuaremos este diálogo com a delegação de alto nível do EAI (Emirado Islâmico do Afeganistão) em Genebra esta semana e esperamos que as discussões sejam construtivas", disse um porta-voz do CICR contatado pela AFP.

