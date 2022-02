Corpo de idosa é encontrado sentada em uma cadeira após mais de 2 anos na Itália

O corpo de bombeiros italiano encontrou uma idosa de 70 anos morta em Como, localizado na região da Lombardia, na Itália. O cadáver da idosa já estava em estado de decomposição e estima-se que estava no local há dois anos e meio. As informações são da agência Ansa.

Marinella Beretta foi encontrada na última sexta-feira, 05, sentada em uma cadeira em sua casa. Segundo as autoridades locais, ninguém via a mulher desde setembro de 2019. As investigações apontaram que Beretta teria morrido por causas naturais, uma vez que a porta da residência estava fechada por dentro e não havia qualquer sinal de arrombamento.

Mesmo com as correspondências da idosa acumuladas, os vizinhos não estranharam o seu sumiço e acreditavam que ela teria se mudado. O corpo só foi encontrado após reclamações sobre a vegetação do jardim da residência que estava criando problemas para os demais moradores da vizinhança. E depois de não ter conseguido entrar em contato com a moradora, a polícia foi acionada e a morte de Marinella descoberta.

A polícia italiana tentou encontrar algum parente, mas nenhum registro pôde ser encontrado no cartório. No entanto, existe a possibilidade de a notícia chegar a algum familiar distante ou que não mantinha relações frequentes com a idosa. Caso ninguém apareça, o velório e enterro ficará por conta da cidade de Como.