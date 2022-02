Comunicado do Business Wire :Toshiba Corporation

A Toshiba Corporation (TÓQUIO: 6502) ("Toshiba" ou a "Empresa") divulgou hoje uma atualização no anúncio de reorganização estratégica de 12 de novembro de 2021, como parte de seu Dia de Relações com os Investidores da Toshiba (Toshiba IR Day). A Toshiba anunciou sua intenção de separar a empresa em duas independentes, em vez de três, conforme anunciado anteriormente:

-- A Toshiba/Infrastructure Service Co., composta pelos negócios de Sistemas e Soluções de Energia, Sistemas e Soluções de Infraestrutura, Soluções Digitais e Bateria da Toshiba, além da participação da Toshiba na Kioxia Holdings Corporation ("KHC"); e

-- a Device Co.1, com os negócios de Dispositivos Eletrônicos e Soluções de Armazenamento da Toshiba.

A decisão de separar a empresa em duas independentes de capital aberto é o resultado da revisão contínua e completa do plano e processo de reorganização estratégica do Conselho de Administração da Toshiba, bem como do amplo envolvimento da empresa com acionistas, reguladores e investidores. A Toshiba determinou que a maneira mais rápida e eficiente de oferecer um crescimento lucrativo sustentável, mais valor para os acionistas e benefícios atraentes para clientes, parceiros de negócios e funcionários é prosseguir com a separação em duas empresas independentes.

Satoshi Tsunakawa, presidente interino do conselho, presidente e diretor executivo da Toshiba, disse: "Depois de nos envolvermos com os principais investidores e concluir a análise adicional, determinamos que dividir a Toshiba em duas empresas independentes e alienar certos ativos não essenciais é um interesse de longo prazo da empresa, seus acionistas, clientes, parceiros de negócios e funcionários. O plano de reorganização estratégica refinado cria duas empresas distintas que estão bem posicionadas para aproveitar seus pontos fortes e ciclos de negócios únicos. Poderemos oferecer esses benefícios ao mesmo tempo em que fornecemos um caminho mais claro para a conclusão, reduzindo os custos associados, mantendo a isenção de impostos e cumprindo nosso cronograma declarado de conclusão da cisão no segundo semestre do ano fiscal de 2023."

Paul J. Brough, diretor independente, presidente do Comitê de Análise Estratégica da Toshiba, afirmou: "A opinião dos investidores é uma parte importante de qualquer processo estratégico. O refinamento do plano de separação reflete as conversas abertas e robustas que tivemos com acionistas e investidores. À medida que o Conselho e a equipe de gestão avançam com o plano de separação, continuamos focados em aumentar o valor para os acionistas, incluindo devolver o excesso de capital e externalização de negócios não essenciais para otimizar e focar nas duas empresas independentes."

Visão geral das duas empresas

Toshiba/Infrastructure Service Co. A Infrastructure Service Co. será composta pelos negócios de Sistemas e Soluções de Energia, Sistemas e Soluções de Infraestrutura, Soluções Digitais e Bateria, além da participação da Toshiba na KHC. Seus produtos e serviços incluirão geração, transmissão e distribuição de energia, energia renovável, gestão energética, soluções de sistemas para infraestrutura pública, ferrovias e indústrias e soluções de TI para agências governamentais e empresas privadas. O maior foco da Empresa, combinado com suas soluções tecnológicas inovadoras, permitirá que ela desempenhe um papel de liderança na condução da transição para energia renovável, atendendo às ambiciosas metas globais de neutralidade de carbono e aumentando a resiliência da infraestrutura.

Espera-se que a Toshiba/Infrastructure Service Co. tenha vendas líquidas de ¥ 1,52 trilhão no ano fiscal de 2021 e tem uma projeção de crescer a uma taxa de crescimento anual composta (Compound Annual Growth Rate, CAGR) de 5,3%, atingindo ¥ 1,87 trilhão no ano fiscal de 2025. Também se espera melhorar as margens de lucro operacional de 3,6% para 6,4% no mesmo período.

Ao maximizar o valor do acionista, a Toshiba monetizará imediatamente suas ações na KHC na medida em que for praticamente possível realizar e devolverá o produto líquido integralmente aos acionistas, dentro dos limites estipulados pelas leis e regulamentos aplicáveis. A Empresa planeja apresentar uma resolução de acionistas descrevendo seus planos para as participações na KHC na próxima assembleia geral extraordinária de acionistas (Extraordinary General Meeting, "EGM"), que ocorrerá em março de 2022.

Device Co. A estrutura da Device Co. permanece inalterada desde o anúncio em 12 de novembro de 2021. Ela compreenderá os negócios da Dispositivos Eletrônicos e Soluções de Armazenamento da Toshiba. Seus produtos incluirão semicondutores de potência (silício, compostos), semicondutores ópticos, circuitos integrados analógicos, unidades de disco rígido (hard disk drives, "HDD") de alta capacidade para centros de dados (nearline HDDs) e equipamentos de fabricação de semicondutores. Ela será uma líder no apoio à evolução da infraestrutura social e de TI.

Espera-se que a Device Co. atinja ¥ 860 bilhões em vendas líquidas no ano fiscal de 2021 e está projetada, excluindo a parte da revenda de memórias, para crescer a uma CAGR de 4,1%, alcançando ¥ 1,01 trilhão no ano fiscal de 2025. Espera-se que as margens de receita operacional melhorem de 6,4% no ano fiscal de 2021 para 7,9% no ano fiscal de 2025.

Linha do tempo da separação

A Device Co. será desmembrada da Toshiba e suas ações serão distribuídas aos acionistas da Toshiba na data de registro do desmembramento. A Toshiba está trabalhando com as autoridades relevantes e consultores para determinar a melhor, mais eficaz e mais eficiente maneira de desmembrar os negócios com a intenção de efetuar a transação em uma estrutura de cisão com qualificação fiscal por meio da recente legislação de reforma tributária no Japão.

A reorganização continuará até ser concluída no segundo semestre do ano fiscal de 2023, sujeita à conclusão dos procedimentos necessários, incluindo a aprovação da assembleia geral dos acionistas da Toshiba e o cumprimento de todos os requisitos de revisão das autoridades relevantes. Os resultados financeiros da Device Co. devem ser auditados por um período de dois anos, começando pelos resultados do ano fiscal de 2021, antes da conclusão dos desmembramentos.

Ativos não essenciais

Como parte do processo de reorganização estratégica, a Toshiba anunciou separadamente hoje que celebrou um acordo para vender sua participação de joint venture na Toshiba Carrier Corporation para o Grupo Carrier por aproximadamente ¥ 100 bilhões. A empresa também está avançando com os planos de alienação da Toshiba Elevator and Building Systems Corporation e da Toshiba Lighting & Technology Corporation. Ao desenvolver seu plano estratégico, a Toshiba designou a Toshiba Tec Corporation (TÓQUIO:6588) como um negócio não essencial. A Toshiba trabalhará com a Toshiba Tec no curto prazo, na medida do possível, para facilitar o próprio plano de negócios de médio a longo prazo da Toshiba Tec após essa designação.

Rendimentos aos acionistas

Conforme anunciado pela Toshiba em novembro de 2021, qualquer capital superior ao nível adequado será utilizado para gerar rendimentos aos acionistas, incluindo recompras de ações nos anos fiscais de 2022 e 2023, desde que não interfira na execução suave da separação das empresas.

Após revisar os requisitos de capital atualizados para apoiar os planos de crescimento da Toshiba, espera-se que o capital exceda o nível adequado em aproximadamente ¥ 300 bilhões nos próximos dois anos, assumindo a boa execução do plano de negócios divulgado hoje. Esse capital excedente será utilizado para retorno aos acionistas desde que não interfira no bom andamento da cisão. A empresa divulgou um plano de ¥ 100 bilhões em novembro de 2021 e anunciou hoje que espera aumentar o valor em ¥ 200 bilhões.

Toshiba IR Day

A Toshiba realizará seu IR Day nos dias 7 e 8 de fevereiro para uma revisão e explicação das estratégias de negócios da Toshiba/Infrastructure Services Co e Device Co. A transmissão ao vivo em inglês está programada para começar às 13h (horário padrão do Japão) nos dois dias. Mais detalhes sobre o IR Day da Toshiba estão disponíveis no site da empresa. Página de Relações com Investidores.

Sobre a Toshiba CorporationA Toshiba Corporation lidera um grupo global de empresas que combina conhecimento e capacidades de mais de 140 anos de experiência em uma ampla gama de negócios, de energia e infraestrutura social a equipamentos eletrônicos, com capacidades de classe mundial em tecnologias de processamento de informações, digital e IA. Orientada pelo Compromisso Básico do Toshiba Group, "Comprometida com as pessoas, comprometida com o futuro" ("Committed to People, Committed to the Future"), a Toshiba contribui para o desenvolvimento positivo da sociedade com serviços e soluções que levam a um mundo melhor. O grupo e seus 120 mil funcionários em todo o mundo garantiram vendas anuais de 3,1 trilhões de ienes (US$ 27,5 bilhões) no ano fiscal de 2020. Saiba mais sobre a Toshiba em www.global.toshiba/ww/outline/corporate.html

