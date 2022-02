Comunicado do Business Wire :Theramex

O Dia Internacional da Mulher é uma data importante no calendário para reconhecer e celebrar as conquistas sociais, econômicas, culturais, políticas, científicas e muitas outras das mulheres em todo o mundo. Na Theramex, todo dia é considerado o Dia Internacional da Mulher, pois nosso único foco está nas necessidades de saúde das mulheres. Apesar de comemorarmos o dia, não é hora de parar ou pausar, já que há muitos desafios a serem superados para um mundo mais justo e igualitário. Celebramos este dia vindo trabalhar para agregar valor a nossos pacientes impulsionados pela nossa paixão de melhorar a saúde das mulheres e sua qualidade de vida.

"O Dia Internacional da Mulher nos lembra que nosso trabalho é crucial no cuidado e na melhoria da saúde das mulheres, pois elas passam por diferentes fases da vida. Ao longo do ano, colaboramos com algumas organizações incríveis para arrecadar dinheiro para mulheres necessitadas, aumentar a conscientização sobre questões como violência doméstica e apoiar organizações com foco na educação como a Binti International, uma instituição de caridade que conscientiza e educa sobre a pobreza menstrual. Nossos esforços voluntários complementam o trabalho que fazemos dentro da Theramex para fazer diferença na vida das mulheres e estamos apenas começando",disse Robert Stewart, Diretor Executivo da Theramex.

Neste Dia Internacional da Mulher, trabalharemos ainda mais, dedicando nosso tempo para apoiar e elevar a posição das mulheres. Oferecemos a toda a nossa equipe a oportunidade de reservar um tempo em sua agenda lotada para participar de atividades de angariação de fundos e/ou voluntariado em uma instituição de caridade parceira.

"O tema do Dia Internacional da Mulher 2022, #BreakTheBias, é especialmente relevante para nós, pois acreditamos ardentemente que quebrar o preconceito só pode ser obtido com o verdadeiro compromisso de cada um de nós. Estamos comprometidos em quebrar o preconceito em torno da menopausa no local de trabalho e em quebrar o preconceito em torno do impacto psicológico do abuso doméstico por meio de nosso trabalho de responsabilidade social corporativa", disse Anjuna Kalsi, Diretor de Recursos Humanos da Theramex.

"Como uma nova adição à equipe, estou muito animado em ser parte da Theramex. Estar aqui todos os dias para fazer diferença por um mundo mais inclusivo e saudável às mulheres é uma verdadeira inspiração",disse Camilla Harder Hartvig, Diretora Comercial da Theramex.

Sendo este o 5º Dia Internacional da Mulher da Theramex, fizemos parceria com algumas organizações incríveis, incluindo 'Where Women Work', para mostrar as mulheres dentro da Theramex as conquistas que obtiveram ao longo de suas carreiras. Nossa instituição de caridade escolhida para nossa sede mundial é a Woman's Trust, uma instituição de caridade de saúde mental que oferece aconselhamento e terapia gratuitos a mulheres que sofreram abuso doméstico; e iremos apoiar outras instituições de caridade contra abuso doméstico em todo o mundo nas comunidades onde trabalhamos.

Estamos na expectativa pela celebração, mas também pela oportunidade de fazer a diferença.

Sobre a Theramex

A Theramex é uma empresa com liderança mundial de especialidades farmacêuticas dedicada às mulheres e sua saúde. Apoiamos as mulheres em todas as fases de suas vidas, ao proporcionar um amplo portfólio de marcas inovadoras e estabelecidas que abrangem contracepção, fertilidade, menopausa e osteoporose. Nosso compromisso é ouvir e entender nossos pacientes, atender às suas necessidades e oferecer soluções de saúde que ajudem a melhorar suas vidas. Nossa visão é ser uma parceria vitalícia às mulheres e aos profissionais de saúde que as tratam, fornecendo soluções eficazes e com foco em pacientes, além de cuidar e apoiar as mulheres em todas as fases da vida.

