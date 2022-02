Comunicado do Business Wire :The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (ELC) tem o prazer de anunciar os bolsistas do primeiro ano para a iniciativa global de impacto de alfabetização de três anos, a WRITING CHANGE, inspirada por Amanda Gorman, a mais jovem poetisa a participar de uma inauguração presidencial na história dos EUA, escritora premiada e Global Changemaker e Embaixadora da Marca da Estée Lauder.

PROGRESSO SUSTENTADO NA ALFABETIZAÇÃO

A alfabetização desenvolve a autoeficácia e estima, abre novas oportunidades e capacita as pessoas a participarem plenamente em sua comunidade e sociedade. Ainda assim, apesar do crescimento constante nas taxas de alfabetização ao longo dos anos, mais de 773 milhões de crianças e adultos1 do mundo inteiro são analfabetos, a maioria sendo de meninas e mulheres. Nos Estados Unidos, mais de 43 milhões de adultos2 não têm as habilidades da alfabetização funcional e quase dois terços dos graduados do ensino médio ainda estão lendo abaixo do nível da série.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pandemia da COVID-19 retardou ainda mais a educação e ampliou as desigualdades pré-existentes no acesso às ferramentas, recursos e programação que são essenciais para o progresso sustentado na alfabetização e no aprendizado, principalmente em comunidades de baixa renda ou rurais e na comunidade negra.

Ao longo de três anos, a iniciativa WRITING CHANGE investirá em organizações que trabalham para fechar a lacuna de alfabetização e apoiar os esforços que trabalham para promover mudanças sistêmicas em três pilares essenciais:

-- Acesso: o acesso equitativo a programas de alfabetização para garantir a educação é um direito fundamental, especialmente para as comunidades carentes.

-- Defesa de direitos: a publicação e a defesa de vários escritores e jovens líderes para promover a representação na literatura em todos os níveis.

-- Expressão Artísticana Juventude: programação comunitária que promove a criatividade e cultiva a paixão por expressão artística e social na juventude através da escrita, particularmente para jovens negras.

A iniciativa WRITING CHANGE acompanhará e avaliará o impacto do bolsista anualmente em estreita coordenação com os parceiros sem fins lucrativos, incluindo relatórios consistentes sobre o progresso programático em cada pilar.

BOLSISTAS DO PRIMEIRO ANO

Em seu primeiro ano, a WRITING CHANGE se concentrará nas organizações dos EUA com potencial para se expandir globalmente no segundo ou terceiro ano. Os bolsistas da WRITING CHANGE foram selecionados com base em sua capacidade comprovada para catalisar o impacto para os jovens, famílias e comunidades diversificadas, capacidade demonstrada para colaborar com o setor sem fins lucrativos e sua capacidade para ampliar a sua escala programática por meio dos pilares de acesso, defesa de direitos e expressão artística da WRITING CHANGE. Neste primeiro ano, a WRITING CHANGE vai financiar cinco organizações com sede nos EUA:

ACESSO

-- American Library Association (ALA): sendo a maior organização de bibliotecas no mundo, a ALA trabalha para promover bibliotecas e a educação bibliotecária para aprimorar o aprendizado e garantir o acesso à informação para todos. Os fundos da WRITING CHANGE apoiarão um projeto piloto inovador para doze bibliotecas nos EUA em parceria com artistas locais para implementar programas de artes que desenvolvam alfabetização e habilidades digitais para populações distintas, incluindo jovens em risco de baixa escolaridade ou emprego. O programa de acesso digital da ALA pretende expandir o alcance das bibliotecas em sua comunidade e aumentar a visibilidade das bibliotecas como um caminho para a persistência educacional, mobilidade econômica e participação cívica. O projeto enfatiza a expressão artística diversificada como plataforma para a comunidade e almeja atingir aproximadamente 3.600 indivíduos em seu primeiro ano.

DEFESA DE DIREITOS E REPRESENTAÇÃO

-- We Need Diverse Books (WNDB): uma organização sem fins lucrativos, 501(c)(3), que administra doze iniciativas interessantes unidas sob um objetivo - combater o racismo e a opressão sistêmicos com a criação de um mundo onde todos possam se encontrar nas páginas de um livro. Através do apoio da WRITING CHANGE, a WNDB promoverá seu trabalho em doações personalizadas, programas de orientação, workshops e construção de comunidades, com apoio específico fornecido para o avanço do The Native Fund, The Black Creatives Fund e o Revisions Workshop

ENGAJAR OS JOVENS NA ESCRITA COMO FORMA DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA E SOCIAL

-- Girls Write Now: há 25 anos, a organização Girls Write Now vem derrubando barreiras de gênero, raça, idade e pobreza para orientar a próxima geração de escritores e líderes que impactam os negócios, moldam a cultura e criam mudanças. Eles combinam jovens adultos - mais de 90% de negros, 90% de alta necessidade, 75% de imigrantes ou de primeira geração e 25% LGBTQIA+/gênero expansivo - com escritores profissionais e criadores de multimídia como seus mentores pessoais, e os envolvem em uma comunidade solidária e em uma rede de escritores para a vida. Através do apoio da WRITING CHANGE, Girls Write Now terá como objetivo criar uma maior presença nacional em sua programação principal e no programa Writing 360 com o objetivo de alcançar 600 jovens adicionais no próximo ano.

APOIO DA COMUNIDADE

A iniciativa WRITING CHANGE também vai financiar duas doações adicionais com base na comunidade local para a organização WriteGirl, com sede em Los Angeles, e a organização MIGIZI, com sede em Minneapolis.

-- WriteGirl: uma organização de orientação e escrita criativa com sede em Los Angeles, a WriteGirl destaca o poder de uma garota e sua caneta. A organização WriteGirl representa uma comunidade de mais de 400 meninas e 400 escritoras voluntárias que atuam como mentoras de escrita criativa. Cem por cento dos formandos da WriteGirl entraram na faculdade, muitos com bolsas de estudo totais ou parciais. O financiamento da WRITING CHANGE deve apoiar programas com base na alfabetização para meninas carentes por meio do WriteGirl Core Mentoring Program, alcançando meninas através de oficinas de escrita criativa, orientação individual por mulheres profissionais, desenvolvimento de liderança e recursos com foco na faculdade/carreira.

-- MIGIZI: com sede em Minnesota, a MIGIZI oferece um forte círculo de apoio que nutre o desenvolvimento educacional, social, econômico e cultural da juventude nativa americana. A iniciativa WRITING CHANGE pretende apoiar o programa de produção em primeira pessoa da MIGIZI ao equipar jovens nativos com habilidades de mídia do século 21, ensiná-los como podem causar um impacto positivo na representação de mídia nativa e fornecer um espaço de artes e mídia para contadores de histórias emergentes.

Para saber mais sobre o programa WRITING CHANGE e os bolsistas inaugurais, visite o site corporativo da The Estée Lauder Companies, elcompanies.com/en/our-commitments/social-impact/writing-change-amanda-gorman.

CITAÇÕES

"Estou tão emocionado que o trabalho dessas organizações dignas pode continuar a alcançar mais comunidades através da WRITING CHANGE. Representação em questões de alfabetização. Para os jovens, a alfabetização é um caminho para a expressão social que leva ao progresso. Eu realmente acredito que as palavras levam a ações que podem mudar o mundo. Estou muito orgulhoso do trabalho que sei que está por vir e estou ansioso por este primeiro ano de impacto através da WRITING CHANGE."- Amanda Gorman, a Global Changemaker da Estée Lauder

"Amanda é um modelo para toda uma geração de novos líderes, e estamos profundamente inspirados por sua energia, paixão e liderança de pensamento. Estamos honrados e empolgados por estar por trás dessas organizações incríveis que fazem uma encruzilhada incrível na alfabetização" -William P. Lauder, presidente executivo, The Estée Lauder Companies

"Estamos muito orgulhosos de lançar a iniciativa WRITING CHANGE. Este programa está profundamente ligado ao compromisso de longa data de nossa empresa com o avanço da educação, especialmente para mulheres e meninas. O programa foi profundamente inspirado pela crença de Amanda na alfabetização como um caminho para a mudança e sua missão. A própria Amanda demonstra o poder de contar histórias e o impacto das palavras na vida dos jovens, e como as palavras podem ser um catalisador para a realização de mudanças."- Fabrizio Freda, presidente e diretor executivo (CEO), The Estée Lauder Companies

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é uma das líderes mundiais em fabricação e comercialização de produtos de qualidade de cuidados para a pele, maquiagem, perfumes e produtos de cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em mais de 150 países e territórios em nomes de marcas que incluem: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, além da família de marcas DECIEM, incluindo a The Ordinary e a NIOD.

Sobre a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF)

Alimentada pelos valores da nossa empresa e pelas paixões dos funcionários, a missão da ELCCF é aprimorar o bem-estar de nossas diversas comunidades globais, com ênfase nas mulheres e meninas. A ELCCF concentra nossos esforços em três pilares: saúde, educação e meio ambiente e faz doações anuais para organizações nos Estados Unidos e no mundo inteiro que seguem estes pilares.

Sobre Amanda Gorman

Amanda Gorman é a poetisa mais jovem a participar da cerimônia inaugural da presidência na história dos EUA. Ela é uma defensora comprometida com o meio ambiente, a igualdade racial e a justiça de gênero. O ativismo e a poesia de Amanda foram destaque no Today Show, PBS Kids e CBS This Morning, e também no New York Times, Vogue e Essence. Depois de obter o grau Cum Laude na Universidade de Harvard, ela foi viver em sua cidade natal, Los Angeles. Em 2017, Amanda foi nomeada a primeira National Youth Poet Laureate pela Urban Word - um programa que apoia a Youth Poets Laureate em mais de 60 cidades, regiões e estados nacionalmente. A performance de Gorman de seu poema "The Hill We Climb" na posse presidencial de 2021 recebeu elogios da crítica e atraiu a atenção internacional. Amanda apareceu na capa da revista TIMEem fevereiro de 2021 e foi a primeira poetisa a aparecer na capa da Vogueem maio de 2021. Ela foi a estrela da capa da edição de junho de 2021 da Porter Magazine e recebeu o The Artist Impact Award no Backstage de 2021 no Geffen Awards. Amanda foi uma das 5. Amanda foi uma das 5 homenageadas no evento Power of Women da Variety, além de ser estrela de sua capa, e também foi uma das três estrelas da capa para o prêmio Mulher do Ano da Glamour. A edição especial de seu poema inaugural, "The Hill We Climb", foi publicada em março de 2021. Seu primeiro livro ilustrado, Change Sings, foi lançado em setembro de 2021 e sua coletânea de poesias, Call Us What We Carry, em dezembro de 2021, todos debutando em primeiro lugar nas listas de best-sellers do New York Times, USA Todaye Wall Street Journal. Acesse https://www.theamandagorman.com/.

Siga @esteelauder no Instagram, Facebook,Twitter, YouTube e TikTok Siga @esteelaudercompanies no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e LinkedIn Siga @amandascgorman no Instagram

ELC-C ELC-I

1https://en.unesco.org/themes/literacy 2https://nces.ed.gov/pubs2019/2019179.pdf

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220207005530/pt/

Contato

Investidores: Rainey Mancini rmancini@estee.com Relações com a mídia: Catherine Bomboy Dougherty cdougher@estee.com Jill Marvin jimarvin@estee.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags