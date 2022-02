Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales fornece tecnologia inovadora de IoT que simplifica a transformação digital de empresas. Há mais de vinte anos, nossos clientes - vindos de uma ampla gama de indústrias - confiam nas soluções de IoT da Thales para conectar e proteger seus dispositivos sem dificuldades. O lançamento da série ELS62 se ajusta ao enfoque de 360° da Thales1 e fornece soluções rentáveis para simplificar o design, facilitar o desenvolvimento e acelerar o tempo de comercialização para soluções de IoT.

The new Thales Cinterion ELS62 module and services provide enhanced security and connectivity for IoT devices. ©Thales

O setor de IoT requer tanto uma conectividade altamente estável quanto dispositivos protegidos por design para alcançar todo o seu potencial e ganhar a confiança dos usuários. Para tanto, a Thales desenvolveu uma solução com antena única - segundo o padrão LTE-Cat.1bis2 - que oferece opções de conectividade flexível e intensa segurança cibernética a fabricantes de dispositivos de IoT. Seu tamanho otimizado permite o atendimento a objetos menores, mas, ainda assim, sensíveis, como dispositivos médicos portáteis, medidores inteligentes, sistemas de alarme domésticos ou quaisquer outros dispositivos utilizados em casos de uso essencial. Na verdade, o módulo ELS62 integra recursos de segurança para proteger tanto o dispositivo quanto os dados, garantindo robustez contra ataques cibernéticos, com forte autenticação de dispositivos e codificação de dados.

Além disto, a gestão de dispositivos é facilitada graças à competência e liderança da Thales em ativação remota de dispositivos e gestão de conectividade3. De fato, o serviço de fallback de conectividade 2G da Thales otimiza a acessibilidade de rede e melhora a qualidade do serviço dos usuários. Isto significa economia, não só na instalação, mas também ao longo do ciclo de vida dos dispositivos, pois elimina a necessidade de manutenção física (o que leva à redução do custo total de propriedade).

"Para a EBS, a segurança blindada está no centro do nosso negócio. Como fabricante de sistemas de segurança inteligente, temos mais de 3 milhões de dispositivos na área. Nossos clientes esperam que a EBS esteja à frente em tecnologia de segurança o tempo todo - e que os manteremos - bem como suas propriedades - protegidos. Esta é uma responsabilidade que levamos extremamente a sério, inclusive quando escolhemos nossos fornecedores. Com o ELS62 Cinterion®, podemos contar com a extensa experiência da Thales em segurança, e ter um módulo de conectividade de última geração que nos permita explorar novas tecnologias sem jamais duvidar da proteção de nossos dados",afirmou Piotr Blaszczyk, Membro do Conselho Administrativo e Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Suporte Técnico na EBS Sp. z o. o.

"A segurança sempre fez parte do DNA da Thales. Nosso novo ELS62 vem com itens essenciais de proteção, implementados diretamente no módulo, como, por exemplo, identificação de dispositivo confiável para testes de interoperabilidade e penetração profunda em nuvem segura contra ameaças à segurança. O novo ELS62 da Thales Cinterion® (Cat.1 bis) dará suporte às ambições dos fabricantes de dispositivos e ajudará nossos clientes a desenvolver serviços inovadores de IoT",declarouFrancis D'Souza, Head de Gestão de Estratégia de IoT e Linha de Produtos na Thales."A experiência única da Thales no desenvolvimento de soluções de conectividade compacta segura, em combinação com um enfoque em segurança por design, capacita nossos clientes a construírem um futuro em que todos podemos confiar."

1 Conectarecursos a redes sem fio e plataformas em nuvem - Gerencia o longo ciclo de vida das soluções de IoT - Protege dispositivos e seus dados

2 LTE Cat.1 bisé um novo padrão de comunicação sem fio que permite um design simplificado de dispositivos de IoT com uma antena única, ao contrário do padrão atual do setor, com duas antenas, LTE Cat.1 (https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/iot/resources/innovation-technology/lte-cat1-bis)

3 Ativação de conectividade bem como um conjunto de recursos holísticos de segurança se traduzem em redução do custo total de propriedade e em resiliência para designs com antena única.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e tecnologias essenciais - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, aeroespacial, transporte e identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de tomada de decisão.

Com 81 mil funcionários em 68 países, o Grupo gerou vendas de EUR 17 bilhões em 2020.

