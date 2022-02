Comunicado do Business Wire :Reply

A competição online da Reply voltada à resolução de problemas de lógica e algoritmos, que contou com a participação de mais de 20.000 programadores de 95 países em 2021, chega à sua quinta edição e, este ano, mais uma vez, elevará o nível.

O foco desse ano do Code Challenge 2022 da Reply, será apresentar às novas gerações de talentos a cultura digital e a programação, o mundo dos games.

O objetivo do desafio por equipes, é usar um algoritmo para otimizar a pontuação dentro de um videogame com base nas características do jogador, nas características dos inimigos a serem derrotados e no número de rodadas jogadas.

A Reply atua no mundo dos jogos há anos com o Game Studio e iniciativas B2B. A empresa entrou no mundo dos eSports em 2020, com a Reply Totem eSports, uma das principais equipes no cenário competitivo internacional.

A competição, aberta a programadores de todo o mundo, está marcada para acontecer online na quinta-feira, 10 de março de 2022.

Como de costume, dois desafios acontecem ao mesmo tempo: a Standard Edition, destinada a estudantes universitários e profissionais, e a Teen Edition, aberta a jovens entre 14 e 19 anos.

Esta quinta Standard Edition é agora otimizado com o programa University Students' League. O novo programa permite que cada participante contribua tanto para a pontuação de sua equipe quanto para a da universidade que frequenta. A universidade com maior pontuação, com base na soma das pontuações obtidas pelos programadores que a frequentam, ganhará um prêmio à sua escolha, que consiste no apoio financeiro a um projeto universitário ou a um Arcade Game para áreas comuns.

Os participantes mais jovens da Teen Edition, por outro lado, serão desafiados com problemas de lógica e matemática. Além disso, o programa Train&Wintambém está de volta este ano. Focada em professores e alunos, a plataforma se tornará uma academia de programação da vida real, com exercícios e materiais de estudo disponíveis para ajudar na preparação para a competição internacional em 10 de março. A fórmula deste ano é nova: ao longo de três semanas, os alunos poderão treinar em problemas que simulam o Code Challenge, acumulando pontos para sua escola e lançando um verdadeiro desafio entre escolas secundárias. Ao final de cada semana de treinamento, a escola com maior pontuação ganhará um prêmio em dinheiro para ser investido em iniciativas educacionais.

As equipes poderão apresentar todas as soluções que conseguirem durante o período da competição, usando qualquer linguagem de programação, incluindo C++ e Python. O pódio será determinado pelos algoritmos que obtiverem a melhor pontuação durante os testes.

Com o lançamento do Code Challenge, a Reply inaugura o Calendário de Desafios de 2022. Este ano, a Reply tem o prazer de confirmar que prosseguirá, mais uma vez, com seu SustainableInvestment Challenge em abril, destinado a introduzir estudantes ao universo dos investimentos financeiros, seu Creative Challenge em maio, o maior desafio da Europa para jovens de criação - organizado em colaboração com as principais marcas internacionais - e o seu Cyber Security Challenge em outubro focado na procura de vulnerabilidades específicas ocultas em softwares e sistemas.

Os Desafios da Reply, que atualmente contam com uma comunidade de 140.000 participantes, junto ao programa Reply Code For Kids e o Mestrado em IA e Nuvem da Reply, oferecido no Politecnico di Torino, são apenas alguns dos exemplos que demonstram o compromisso contínuo com o desenvolvimento de modelos educacionais inovadores que envolvam as próximas gerações.

Para mais informações, por favor, visitem challenges.reply.com.

ReplyA Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada no design e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídia digital. A Reply é uma rede de empresas altamente focadas que apoiam os principais grupos industriais europeus que operam em diversos setores, como telecomunicações e mídia, indústria e serviços, bancos, seguros e administração pública na definição e desenvolvimento de modelos de negócios habilitados a atuar com as mais novas tendências tecnológicas, entre elas IA, computação em nuvem, mídia digital e Internet das Coisas. Os serviços da Reply incluem: Consultoria, Integração de Sistemas e Serviços Digitais. www.reply.com/br

