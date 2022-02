Comunicado do Business Wire :Henley & Partners

Henley & Partners em parceria com Deep Knowledge Analytics lançou o Melhor Índice Imobiliário de Migração de Investimentos - uma nova ferramenta analítica exclusiva para avaliar programas de migração de investimentos que oferecem investimentos imobiliários como um caminho para direitos de residência ou aquisição de cidadania.

A principal empresa internacional de consultoria em residência e cidadania viu um aumento de 80% nas consultas nos últimos 12 meses após um ano já recorde em 2020, à medida que investidores com alta renda se esforçavam para diversificar seus domicílios ao mesmo tempo que seus portfólios de investimentos, em uma tentativa de garantir maior acesso mundial e capacidade de opção como uma proteção contra a implacável volatilidade do mercado e políticas.

O Melhor Índice Imobiliário de Migração de Investimentos é uma métrica inédita àqueles no mercado para uma residência secundária ou cidadania. Ele considera mais de 30 parâmetros e mais de 300 pontos de dados para pontuar e comparar 16 opções de programas em todo o mundo segundo as principais considerações, como qualidade de vida, PIB, valor mínimo de investimento imobiliário, renda potencial de locação, custos associados de propriedade, período de detenção do imóvel, requisitos de residência e capacidade de venda, bem como compatibilidade à criptografia, que está ganhando importância entre os investidores em todo o mundo.

Henley & Partners, tendo como Chefe do Grupo de Clientes Privados, Dominic Volek, disse que a pandemia de Covid-19 convenceu até mesmo os investidores de nações ricas com passaportes premium dos benefícios de residência e/ou cidadania alternativa. "O mercado imobiliário internacional sempre foi uma classe de ativos confiável devido a seu poder de permanência a longo prazo. Os programas de migração de investimentos vinculados a imóveis têm as vantagens adicionais de aumentar sua mobilidade mundial mediante vários passaportes e expandir seus direitos de acesso pessoal como cidadão ou residente de jurisdições adicionais, criando a capacidade de opção em termos de onde você e sua família podem morar, trabalhar, estudar, aposentar e investir."

O Emirado de Dubai conquista o 1o lugar geral no novo índice, com alta pontuação para o potencial de renda de locação, e o preço de propriedade por metro quadrado, que é mais baixo do que outros grandes centros internacionais. Espanha vem em 2o lugar, impulsionada por seu poder econômico, com a pontuação mais alta no parâmetro PIB. O 3o lugar é ocupado por Montenegro, que emergiu como um importante mercado de segunda residência e investimento imobiliário no Mediterrâneo. A Turquia transcontinental ocupa o 4o lugar geral, com altas pontuações por seu valor de investimento relativamente baixo e requisitos mínimos de residência. Compartilhando o 5o lugar com a Tailândia, o Programa de Autorização de Residência Gold de Portugal continua superando todos os outros em termos de demanda. Com altas pontuações por seu baixo valor de investimento, capacidade de venda e compatibilidade de criptografia, investir em imóveis neste estado membro da UE é um movimento que muitos investidores mundiais, sobretudo os dos EUA, já fizeram nos últimos 12 meses.

Comentando sobre o Melhor Índice Imobiliário de Migração de Investimentos, o Diretor Executivo Internacional do Engel & Völkers Group, Sven Odia, disse que o segmento premium teve um aumento acentuado na demanda durante a pandemia. "Registramos um aumento de 97% nas transações de imóveis residenciais no segmento de 5 milhões para 10 milhões de euros no ano passado em relação ao ano anterior e um aumento de 90% no segmento superior de propriedades com valor acima de 10 milhões de euros."

O Chefe do Grupo de Imóveis na Henley & Partners, Thomas Scott, disse que "além de ganhos potenciais ao longo da vida útil do ativo, uma propriedade adicional pode fornecer renda de aluguel em uma moeda forte e estável além de diversificação geográfica através de residência permanente ou outra cidadania, enquanto oferece vantagens distintas de estilo de vida ou negócios."

Contato de Mídia: Sarah Nicklin Chefe do Grupo de Relações Públicas sarah.nicklin@henleyglobal.com Celular: +27 72 464 8965

