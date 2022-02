Comunicado do Business Wire :Cook Medical

A Cook Medical anunciou hoje a assinatura de uma carta de intenção com a CooperCompanies para vender todo o negócio de saúde reprodutiva da Cook, parte da divisão MedSurg. A CooperCompanies (NYSE:COO), empresa de saúde de capital aberto, com foco em soluções de fertilidade e saúde da mulher, fornecendo produtos e serviços inovadores para todas as etapas na jornada da tecnologia de reprodução assistida (TRA). De acordo com a transação proposta, a CooperCompanies pagará US$ 875 milhões, sendo US$ 675 milhões no fechamento e US$ 200 milhões pagos em quatro parcelas anuais de US$ 50 milhões. A transação proposta está sujeita ao cumprimento das obrigações de consulta locais e aprovações regulatórias.

Há mais de 40 anos, a Cook foca na saúde reprodutiva, desenvolvendo com sucesso produtos para obstetrícia e ginecologia, fertilização in vitro (FIV) e tecnologia de reprodução assistida (TRA). A história da Cook com a saúde reprodutiva é repleta de inovações que ajudam pacientes a realizar seus sonhos de constituir uma família, incluindo o desenvolvimento da primeira agulha específica para tratamentos de FIV.

"Nossa história com a saúde reprodutiva é cheia de inovações para ajudar pacientes a alcançar seus sonhos de ter uma família", afirmou D.J. Sirota, vice-presidente sênior da divisão MedSurg na Cook Medical. "Este acordo representa mais que uma simples transação; ele é um compromisso para oferece uma gama mais completa de soluções para clientes e pacientes ao redor do mundo. A CooperSurgical está posicionada de modo único para combinar o portfólio de saúde reprodutiva da Cook com seus recursos e planos para investir significativamente neste portfólio de produtos."

A William Cook Australia, a Cook Spencer e a Cook Vandergrift atualmente fabricam dispositivos para saúde reprodutiva. Após o fechamento da transação, a Cook continuará fabricando produtos para a CooperSurgical durante um período de transição de dois anos e aumentará a capacidade de produção para acompanhar o crescimento. Nenhuma vaga de trabalho está em risco como resultado dessa parceria. Os funcionários na manufatura que trabalham com esses produtos continuarão em suas funções durante o período de transição e, por fim, farão treinamentos cruzados para fabricar outros produtos da Cook Medical.

"Como sempre, permanecemos comprometidos com as comunidades onde possuímos instalações e funcionários, incluindo Spencer, Vandergrift e Brisbane, onde tais produtos são fabricados", afirmou Pete Yonkman, presidente da Cook Medical e Cook Group. "Esse acordo nos permitirá investir no crescimento futuro e novas tecnologias. O resto da organização Cook continuará como empresa privada e familiar, sem planos de alterar esse status."

Sobre a Cook Medical

Desde 1963 a Cook Medical investe, fabrica e fornece um portfólio sem igual de dispositivos médicos para sistemas de saúde, mundialmente. Trabalhamos de perto com médicos para desenvolver tecnologias que melhoram as vidas de pacientes. Ao continuarmos sendo uma empresa familiar, temos a liberdade para focar no que nos importa: nossos pacientes, nossos funcionários e nossas comunidades. Saiba mais em CookMedical.com e, para as últimas notícias, siga-nos no Twitter, Facebook e LinkedIn.

Contato com a mídia:Marsha Lovejoy Gerente global de relações públicas da Cook Medical Marsha.Lovejoy@CookMedical.com 812-320-6903 (celular) Kit de imprensa disponível sob solicitação.

