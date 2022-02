Comunicado do Business Wire :Akur8

HDI Seguros e Akur8 anunciaram uma cooperação para aperfeiçoar o processo de precificação da HDI no Chile. Este acordo fortalece a presença da Akur8 na América Latina e marca sua entrada no mercado de seguros chileno.

Através de uma tecnologia de Inteligência Artificial Transparente, a solução baseada na nuvem da Akur8 potencializa os recursos de precificação das seguradoras ao automatizar a modelagem de risco. Deste modo, as seguradoras obtêm grandes benefícios, incluindo desempenho preditivo aprimorado, velocidade e precisão para um time-to-market acelerado e impacto imediato no negócio, mantendo total transparência e controle dos modelos criados.

"Esta aliança com a Akur8 é mais uma prova de nosso DNA digital e tecnológico. Adotar a melhor tecnologia da categoria para garantir uma precificação mais rápida, exata e totalmente transparente é um diferencial importante, sendo que a HDI Seguros está animada em liderar o caminho", comentou Felipe Feres, Diretor Geral da HDI Seguros no Chile.

Como parte do grupo internacional Talanx, com atuação em serviços financeiros e de seguros em mais de 150 países, a HDI Seguros é uma empresa pioneira no ramo de seguros no Chile, conhecida e reconhecida por sua qualidade de serviços e produtos inovadores que alavancam novas tecnologias. A HDI Seguros aplicará os módulos de Risco e Demanda da Akur8 para suas linhas pessoais e comerciais de P&C. Com a Akur8, a HDI Seguros irá aumentar sua precisão de modelagem e acelerar ainda mais sua capacidade de resposta ao mercado, liderando o caminho em termos de melhores preços no âmbito de seguros.

"Estamos orgulhosos em anunciar nossa cooperação com a HDI Seguros no Chile, pioneira na digitalização e sofisticação de precificação dos negócios de seguros. A Akur8 se orgulha de fazer parte da plataforma de precificação escolhida pela HDI Seguros bem como em trazer agilidade e desempenho revolucionários às suas equipes de precificação, além de manter a total auditabilidade do processo", declarou Samuel Falmagne, CEO da Akur8.

"Entrar no mercado chileno é uma notícia maravilhosa. Temos uma grande equipe que fala espanhol focada no mercado latino-americano e estamos muito satisfeitos em reforçar nossa presença lá. Construir esta nova cooperação com a HDI Seguros é um grande passo adiante e demonstra mais uma vez a atratividade da solução da Akur8 em todo o mundo",afirmou Brune de Linares, Chefe de Vendas na Akur8.

"Nossas equipes de precificação estão ansiosas para alavancar a Akur8 todos os dias após os resultados do projeto piloto que lhes permitiu medir totalmente o poder da plataforma Akur8. A Akur8 irá capacitá-los em seus esforços de aprimorar nosso processo de precificação, construir novas capacidades e entregar maior valor de negócios à HDI Seguros",acrescentou Camilo Torres Valenzuela, Gerente Assistente de Precificação da HDI Seguros no Chile.

A Akur8 está revolucionando a precificação de seguros com IA transparente. A Akur8 desenvolveu uma solução exclusiva de precificação de seguros baseada em IA que automatiza a modelagem para seguradoras, mantendo total transparência e controle dos modelos criados, conforme exigido pelos reguladores em todo o mundo. A Akur8 é a única solução no mercado que concilia os mundos de Machine Learning e Atuarial.

HDI Seguros é uma das seguradoras mais importantes do Chile, conhecida por oferecer excelência no atendimento ao cliente, manter uma oferta inovadora de produtos e serviços, além de uma proposta de valor que integra a digitalização de produtos e processos, o intercâmbio de melhores práticas e o desenvolvimento de novas tecnologias. Faz parte do Talanx Group, a terceira maior holding de seguros na Alemanha, a sétima na Europa e também controladora da Hannover RE, uma das principais resseguradoras do mundo.

