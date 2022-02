Companhia aérea oferece voo de R$ 5 mil para quem tem fantasia de transar em avião

Já imaginou ter uma "noite de amor" nas alturas, ou até se casar em um avião? É o está oferecendo uma companhia aérea dos Estados Unidos. O serviço para quem tem a fantasia de transar em um avião está fazendo sucesso no mercado americano.

Sediada em Las Vegas e com filial em Los Angeles, a companhia Love Cloud oferece pacotes no valor de US$ 995(R$5.240) em um voo de 45 minutos para quem tem o desejo de transar nas alturas.

Mas para quem quer se casar durante o voo, o valor muda para US$ 1.195 (R$ 6.300). Mas se você quiser apenas um almoço ou jantar com um prato, o serviço saí por US$ 1.295 (R$ 6.842) e com três pratos US$ 1.595 (R$ 8.427).

"Você chega aqui com um sorriso no rosto e sai com um sorriso maior ainda", contou o piloto e fundador da companhia Andy Johnson, ao jornal The New York Times.

De acordo com o portal de notícias G1, os passageiros podem escolher até a playlist que será tocada durante o voo, que inclui um sistema de luz e som sem fios. O Cessna 414 também está equipado com colchão personalizado, travesseiros e lençóis.

O dono da companhia disse que o pacote básico é o mais procura dentre os serviços da empresa. "[Os casais] chegam com um sorriso no rosto e desembarcam com um sorriso ainda maior", contou ao The New York Times.

