Combates no Iêmen deixam dezenas de mortos

Ao menos 32 soldados pró-governo morreram e mais de 100 ficaram feridos nos últimos três dias no norte do Iêmen, perto da fronteira com a Arábia Saudita, em combates contra os rebeldes huthis, informaram fontes militares nesta terça-feira (8).

Uma fonte militar da coalizão pró-governo liderada pela Arábia Saudita informou que 56 rebeldes morreram nos combates. Os huthis raramente anunciam balanços de vítimas em seu lado.

As forças leais ao governo lutam há três dias para expulsar os huthis da região de Harad, no extremo noroeste do país. Fontes militares afirmaram que a coalizão não assumiu o controle da área, mas cercou os rebeldes.

O conflito no Iêmen, que provocou pelo menos 377.000 mortes, se intensificou nas últimas semanas com várias ofensivas da coalizão internacional e das forças leais ao governo para tentar recuperar as áreas perdidas para os huthis, que são apoiados pelo Irã.

