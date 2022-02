Cerca de 30 jihadistas foram mortos por soldados malineses e força europeia Takuba

Cerca de trinta jihadistas foram mortos no Mali no início de fevereiro pelas forças europeias do grupo Takuba e as forças armadas malianas, informou o Estado-Maior da França nesta terça-feira (8).

O anúncio desta operação realizada na região malinesa de Liptako surge em um momento de fortes tensões diplomáticas entre o governo malinês e a França.

O Estado-Maior francês especificou que esta operação foi realizada de 1º a 6 de fevereiro na chamada zona das "três fronteiras" entre Mali, Burkina Faso e Níger.

O futuro da força Takuba, criada em 2020 por iniciativa da França e da qual participam cerca de dez países europeus, está ameaçado devido à hostilidade da junta que está no poder no Mali.

Diante de uma junta militar hostil do Mali que acaba de expulsar o embaixador francês e exige a saída de um contingente dinamarquês, a França tem até meados de fevereiro para decidir com seus parceiros europeus o futuro de sua presença militar no país africano.

A França participa de combates no Mali desde 2013, com um balanço de 53 soldados franceses mortos. O grupo Takuba é formado por cerca de 800 militares que trabalham em missões conjuntas com o exército maliano.

