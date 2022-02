Belga Mousa Dembélé anuncia que vai se aposentar no final da temporada

O belga Mousa Dembélé (82 jogos e 5 gols com a camisa de sua seleção), que joga no Canton R&F na liga chinesa de futebol, anunciou nesta terça-feira na sua conta do Instagram que se vai aposentar no final desta temporada.

"Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer as mensagens simpáticas que recebi", escreveu.

"Tenho que esclarecer as coisas: não parei (minha carreira). Mas posso dizer que vou me aposentar no final da atual temporada", acrescentou Mousa Dembélé, que está sob contrato com o Canton R&F desde janeiro de 2019.

O meia belga de 34 anos estreou profissionalmente no Germinal Beerschot do seu país. De lá, passou pelo futebol holandês, antes de se transferir para a Premier League inglesa, jogando no Fulham e no Tottenham, onde passou seis temporadas e meia (2012-2019).

"Parabéns pela sua carreira incrível, Mousa", escreveu o Tottenham no Twitter.

Com a Bélgica, Mousa Dembélé disputou duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e uma Eurocopa (2016).

