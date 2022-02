Após encontro com Macron, Scholz afirma que objetivo comum é evitar guerra

O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou nesta terça-feira, 8, após uma reunião com o presidente da França, Emmanuel Macron, que o "objetivo comum é evitar uma guerra na Europa". Em uma coletiva em Berlim, Scholz disse que o deslocamento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia é muito preocupante, e que a violação da integridade territorial e da soberania do país é inaceitável. Segundo ele, as ações teriam consequência políticas, econômicas e geoestratégicas para Rússia.

Após o encontro, Macron escreveu que "a paz e a estabilidade do nosso continente são um tesouro". O encontro contou ainda com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Sobre a ocasião, o francês disse: "esta noite em Berlim, com o chanceler alemão e o presidente polaco, reafirmamos a nossa determinação em continuar a agir para retomar o diálogo, única forma de construir uma paz duradoura".

A reunião ocorreu após uma agenda com visitas relevantes para os líderes. Macron visitou Moscou e Kiev, onde encontrou-se com o presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, respectivamente. Já Scholz esteve em Washington, onde foi recebido na Casa Branca pelo presidente Joe Biden.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags