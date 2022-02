AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2022

América

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Estreia do filme "Marry Me" - 00H30

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação/IPCA - 09H00

(+) MÉXICO (México) - O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reúne-se com enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry - 13H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - OPAS realiza briefing sobre Covid-19 nas Américas - 14H00

Europa

(+) PARIS (França) - Processo dos atentados de 13 de novembro em Paris: interrogatório de Salah Abdeslam - (até 10)

BREST (França) - Cúpula One Ocean - (até 11)

HAIA (Holanda) - Tribunal Internacional de Justiça da ONU proferirá veredito no caso de reparações RDCongo vs Uganda - 12H00

REPÚBLICA TCHECA - Passe de saúde retirado para entrada em restaurantes, eventos culturais e esportivos -

(+) SUÉCIA - Suspensão da maioria das restrições domésticas à covid; termina a exigência de passaporte vacinal para acesso a ambientes fechados -

LA ROCHELLE (França) - Cúpula Ministerial Marítima Europeia - (até 10)

(+) RUKLA (Lituânia) - Coletiva de imprensa conjunta do presidente lituano, Gitanas Nauseda, e do vice-diretor da Otan, Mircea Geoana - 08H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, responde perguntas no Parlamento - 10H00

BERLIM (Alemanha) - Chanceler Olaf Scholz recebe presidente da UE Charles Michel para conversas - 13H30

Oriente Médio e África do Norte

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Delegação iraniana visita Abu Dhabi - (até 10)

(+) JERUSALÉM - Visita da ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock - (até 10)

(+) TUNES (Tunísia) - Juízes entram em greve após dissolução, pelo presidente tunisiano, Kais Saied, de conselho judicial - (até 10)

Ásia-Pacífico

MELBOURNE (Austrália) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, participa da reunião ministerial do Quad group - (até 12)

África

JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul visitam - (até 12)

Esportes

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA - (até 12)

PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

SÃO PAULO (Brasil) - A camisa 24, o número que o futebol brasileiro evita -

QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção Agricola Brasil - 09H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Twitter - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 16)

ESPANHA - Adoção pelo governo de um decreto que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre -

BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe os líderes da Lituânia, Estônia e Letônia, declarações antes das negociações - 15H00

(+) MOSCOU (Rússia) - O presidente russo, Vladimir Putin, recebe o presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev -

LONDRES (Reino Unido) - Resultados Astrazeneca - 05H00

BARCELONA (Espanha) - Organizadores do Mobile World Congress realizam uma coletiva de imprensa sobre a edição de 2022 - 07H30

KOUROU (França) - Rússia lança novo lote de satélites OneWeb - 16H09

PARIS (França) - Concerto comemorativo dos 50 anos de "Harvest" de Neil Young, do grupo La Maison Tellier e convidados - 18H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Visita do príncipe William da Grã-Bretanha -

BENGASI (Líbia) - Parlamento se reúne para escolher novo primeiro-ministro interino -

(+) TUNES (Tunísia) - Juízes participam de marcha na sede do Conselho Judicial Supremo em protesto contra sua dissolução -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - 07H30 (até 10 de Março)

África

(+) BRAZZAVILLE (Congo) - OMS África dá briefing online sobre Covid-19 - 08H00

Esportes

LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 24: Liverpool x Leicester - 17H45

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(*) NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da Moda de Nova York - (até 16)

BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - 10º aniversário da morte da cantora norte-americana Whitney Houston -

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego Ref: ( out-dez/21 ) - 10H00

Europa

BARCELONA (Espanha) - Discotecas na Catalunha reabrem após paralisação da Covid -

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

(+) LONDRES (Reino Unido) - A secretária do Foreign Office britânico, Liz Truss, reúne-se com o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, para diálogo sobre o Protocolo da Irlanda do Norte -

KIEV (Ucrânia) - Tribunal vai ouvir recurso contra recusa de prender ex-presidente Poroshenko por acusações de traição - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Primeiro-ministro Alexander De Croo se reúne com conselheiros para discutir flexibilização das restrições do Covid - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Irã comemora 43º aniversário da revolução islâmica -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte -

JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul realizam coletiva de imprensa - 04H00

SÁBADO, 12 DE FEVEREIRO DE 2022

América

HONOLULU (Estados Unidos) - O secretário de Estado Antony Blinken se reúne com o ministro japonês Hayashi Yoshimasa e o ministro sul-coreano Chung Eui-yong para discutir a Coreia do Norte -

Europa

(+) HAIA (Holanda) - 20º aniversário do julgamento por crimes de guerra do ex-líder sérvio Slobodan Milosevic -

DOMINGO, 13 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Assembleia Federal para a eleição do presidente alemão - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Valentine's Day -

Europa

KIEV (Ucrânia) - Visita do chanceler alemão Olaf Scholz -

GENEBRA (Suíça) - Cerimônia de abertura da reunião virtual do IPCC para aprovar seu relatório sobre os impactos das mudanças climáticas - 07H00

GENEBRA (Suíça) - Reunião virtual do IPCC para aprovar seu relatório sobre impactos das mudanças climáticas - (até 25)

MOSCOU (Rússia) - Presidente Jair Bolsonaro visita Moscou - 13H00 (até 17)

Oriente Médio e África do Norte

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Visita do presidente turco, Recep Erdogan - (até 15)

TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2022

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Visita do chanceler alemão, Olaf Scholz -

(+) MOSCOU (Rússia) - Visita do polonês Zbigniew Rau, atual presidente da OSCE -

(+) ITÁLIA - Entrada em vigor das novas regras de vacinação anticovid e passaporte vacinal para maiores de 50 anos -

(+) BERLIM (Alemanha) - Festival de cinema de Berlim concede Urso de Ouro honorário à atriz francesa Isabelle Huppert por sua carreira -

(+) MOSCOU (Rússia) - Corte faz audiência preliminar sobre novas acusações criminais contra o dissidente Alexei Navalny - 05H00

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza coletiva de imprensa digital sobre Covid-19 - 05H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Lançamento do Balanço Militar da IISS - 08H30

