Wall Street fecha em baixa em dia de volatilidade

Wall Street fechou em baixa nesta segunda-feira, um dia de volatilidade, marcado pelo nervosismo para consolidar a alta da semana passada.

O índice Dow Jones permaneceu estável, em 35.091,13 pontos (contra 35.089,74 na sexta-feira). O Nasdaq caiu 0,58%, a 14.015,67 pontos e o S&P 500 recuou 0,37%, para 4.483,87 pontos.

"Vimos na maior parte do dia a manutenção da alta da semana passada, mas, com a aproximação do fechamento, os índices caíram", observou Peter Cardillo, da corretora Spartan Capital. "É um mercado muito sujeito à volatilidade, mas a tendência é positiva", assegurou o analista.

"A volatilidade deve persistir enquanto os mercados globais se ajustam à perspectiva de políticas monetárias mais rígidas, à tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, e à temporada de resultados, que continuará esta semana", assinalou o banco de investimentos Charles Schwab.

