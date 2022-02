Policiais salvam cão preso dentro de carro em chamas nos EUA; vídeo

Câmeras presas aos uniformes de policiais do Colorado, nos EUA, registraram o salvamento de um cachorro que ficou preso em um carro que pegava fogo. O animal foi retirado em segurança pelos agentes no condado de Douglas. A suspeita é que uma pane elétrica tenha causado o fogo.

Inicialmente, a polícia acreditava que se tratava de um ato de vandalismo. Fumaça saia pelas frestas do carro e eles notaram um homem tentando quebrar os vidros do veículo. Por isso, se aproximaram e notaram que se tratava do próprio motorista, que tentava salvar o cachorro.

"Nessa hora virou uma chavinha, uma vida estava em jogo", diz o policial Michael Gregorek.

Ele é o policial que aparece usando um bastão para quebrar o vidro traseiro do carro. O cachorro, Hank, tem sinais de confusão, mas não está ferido.

Do Correio* via Rede Nordeste

Veja vídeo:



