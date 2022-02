Petróleo fecha em baixa após máximas da semana passada

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira, consolidando-se após uma semana de fortes ganhos, ante a expectativa de retomada das exportações iranianas e o fechamento de refinarias no Texas.

O barril do Brent para entrega em abril caiu 0,62%, fechando em US$ 92,69. Em Nova York, o barril do WTI para março caiu 1,07%, terminando em US$ 91,32.

Os preços foram pressionados pela interrupção das atividades em três grandes refinarias do Texas, ligada a uma onda de frio em Houston (Valero), Pasadena (Chevron) e Galveston (Marathon).

