PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA CONFLITO: Esforços diplomáticos para reduzir a tensão na crise sobre a Ucrânia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Intensos esforços diplomáticos para reduzir crise sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, reúne-se nesta segunda-feira (7) com o colega russo, Vladimir Putin, enquanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, terá um encontro em Washington com o presidente americano Joe Biden, para tentar reduzir a tensão na crise da Ucrânia.

(EUA UE conflito Rússia diplomacia França espionagem Ucrânia defesa, 660 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO

BERLIM:

Berlim e Londres reforçarão soldados da Otan por crise na Ucrânia

Alemanha e Reino Unido anunciaram, nesta segunda-feira (7), que pretendem reforçar, militarmente, o flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em meio a tensões por temores de uma invasão russa à Ucrânia.

(Alemanha GB Rússia Ucrânia Otan conflito, acompanhamento)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

SAN JOSÉ:

Ex-presidente de centro-esquerda e ex-ministro conservador disputam 2º turno na Costa Rica

O ex-presidente de centro-esquerda José María Figueres e o ex-ministro da Fazenda conservador Rodrigo Chaves disputarão em 3 de abril o segundo turno da eleição presidencial na Costa Rica, uma das democracias mais sólidas da América Latina, mas abalada por uma crise econômica.

(CostaRica eleições governo política economia Congresso, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

HAVANA:

Embargo dos EUA contra Cuba completa 60 anos sem perspectiva de fim

Ao completar 60 anos, o embargo dos Estados Unidos contra Cuba se tornou endêmico, uma realidade com a qual os habitantes da ilha se acostumaram, sem esperanças de suspensão ou flexibilização da medida em um um futuro próximo.

(EUA Cuba Rússia diplomacia ONU política comercio economia embargo, 790 palavras, já transmitida)

HAVANA:

Cuba e outros embargos emblemáticos

Assim como Cuba, sob embargo dos Estados Unidos há 60 anos, vários países estiveram sujeitos a esse tipo de sanções desde a Segunda Guerra Mundial. A seguir, alguns exemplos emblemáticos de longos embargos, decididos no contexto de um conflito, em nome da luta contra o terrorismo ou da defesa dos direitos humanos.

(EUA Cuba diplomacia economia embargo, Quadro, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

WASHINGTON:

Biden abandona seu plano de dois anos de faculdade gratuita

O presidente dos EUA, Joe Biden, abandonou seus planos de oferecer dois anos de ensino superior gratuito, admitiu nesta segunda-feira sua esposa, Jill Biden, professora de ensino superior e forte defensora de tal reforma.

(EUA educação reforma política sociedade, Prev, a ser transmitida)

BRUXELAS:

Argentina quer que UE reconheça disputa por soberania das ilhas Malvinas

A Argentina espera que a União Europeia (UE) reconheça a existência de uma disputa de soberania com o Reino Unido sobre as ilhas Malvinas, embora sem que ela se torne o único tema de diálogo com o bloco, disse em Bruxelas um alto funcionário argentino.

(Argentina UE diplomacia GB Malvinas negociações política, Prev, 400 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Tiroteios ocorreram no entorno de 74% das escolas municipais do Rio em 2019, diz estudo

Três em cada quatro escolas municipais do Rio de Janeiro foram afetadas por pelo menos um tiroteio em seu entorno com participação da polícia, afirma um estudo sobre o impacto da guerra às drogas na educação pública divulgado nesta segunda-feira (7).

(Brasil Rio de Janeiro violência sociedade educação, Prev, já transmitida)

BOGOTÁ:

Mais de 30 pessoas continuam sequestradas na Colômbia

Pelo menos 34 pessoas estão sequestradas na Colômbia, que enfrenta a pior onda de crimes por grupos armados desde o acordo de paz de 2016 com a ex-guerrilha das Farc, informou a Defensoria do Povo nesta segunda-feira (7).

(Colômbia violência sequestro sociedade, Prev, já transmitida)

-- EUROPA

VIENA:

Negociações sobre programa nuclear do Irã recomeçam nesta terça

As negociações para salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano, que estão na reta final, serão retomadas nesta terça-feira (8), em Viena - anunciou a União Europeia (UE), nesta segunda.

(UE Irã diplomacia energia política nuclear, Prev, 460 palavras, já transmitida)

SÃO PETERSBURGO:

Na conservadora Rússia, educadores progressistas ficam sem emprego

A professora de biologia Olga Shchegoleva não durou mais de seis meses em uma escola de prestígio em São Petersburgo, da qual teve de sair sob pressão por ser autora de um blog sobre educação sexual, em mais um sinal do aumento da intolerância na Rússia.

(Rússia educação política, Ângulo, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS

PYRAMIDEN:

Pyramiden, a cidade abandonada e presença russa no Ártico norueguês

Com seu busto de Lenin, seu palácio da cultura e seus escritórios da KGB, Pyramiden é um vestígio utópico da União Soviética, embora a Rússia se apegue a esse local de mineração abandonado no Ártico, que se tornou uma prioridade estratégica para o Kremlin.

(Rússia história diplomacia Ártico Noruega, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

LONDRES:

Salvas de canhão homenageiam 70 anos de reinado de Elizabeth II

Cem salvas de canhão ressoaram em Londres nesta segunda-feira (7), diante de uma multidão de curiosos, em homenagem à rainha Elizabeth II, para comemorar seus 70 anos no trono britânico.

(ReinoUnido realeza aniversário sociedade, Prev, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- ÁFRICA

IGHRAN:

Marrocos: funeral do menino Rayan após cinco dias de comoção

O funeral de despedida do pequeno Rayan, o menino marroquino que morreu preso em um poço, começou nesta segunda-feira em uma localidade do norte do país, último capítulo de um drama que chamou a atenção do mundo todo durante cinco dias.

(Marrocos funeral acidente sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

JERUSALÉM:

Governo de Israel promete ação no escândalo de espionagem policial Pegasus

O governo de Israel prometeu nesta segunda-feira (7) uma resposta e investigações sobre o escândalo de espionagem policial de políticos, jornalistas e empresários com o software Pegasus, objeto de novas revelações.

(Israel polícia espionagem Pegasus investigação, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BAGDÁ:

Eleição do presidente do Iraque adiada após boicote no Parlamento

A eleição do presidente do Iraque no Parlamento, prevista para esta segunda-feira, foi adiada por tempo indeterminadi, por falta de quorum entre os deputados, após uma série de boicotes e a suspensão de um dos favoritos.

(Iraque política eleição crise, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

JERUSALÉM:

Israel liberta trabalhadora humanitária espanhola

Uma trabalhadora humanitária espanhola condenada por Israel em novembro por desviar fundos em benefício de um grupo palestino foi libertada nesta segunda-feira, disse à AFP uma porta-voz da autoridade penitenciária de Israel.

(Israel Espanha palestinos justiça humanitário, Prev, a ser transmitida)

-- ÁFRICA

GOMA:

Rappers enfrentam dificuldades na República Democrática do Congo

Na prisão onde cumpre uma condenação de dez anos, o jovem rapper congolês Idengo quis fazer um show em homenagem aos seus heróis Patrice Lumumba e Laurent-Désiré Kabila. Mas o prefeito recusou porque temia uma fuga dos presos.

(RDC violência música arte cultura sociedade, Ângulo, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

CARTUM:

Forças de segurança sudanesas lançam gás lacrimogêneo contra manifestantes

As forças de segurança sudanesas lançaram nesta segunda-feira (7) gás lacrimogêneo contra milhares de manifestantes que pediam um governo civil e justiça para aqueles que foram assassinados desde o golpe militar promovido no ano passado, informaram testemunhas e um jornalista da AFP.

(Sudão política violência, acompanhamento)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

PARIS:

Disputa entre criptoarte e grandes marcas está apenas começando

Objetos digitais que incluem registro de autenticidade (NFT) se tornaram um tema de debate no mundo da arte e também das grandes marcas, que querem controlar seus direitos de imagem na Internet.

(Arte digital sociedade internet economia, Prev, 450 palavras, já transmitida)

MARSABIT:

Desastres climáticos aumentam e ameaçam a subsistência dos pastores no Quênia

Dabaso Galgalo já está acostumado com o cheiro e o triste espetáculo da carne putrefata de animais que morrem sufocados pelos desastres climáticos que atingem o Quênia.

(Quênia clima seca animais sociedade crise fome, Reportagem, 560 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== ESPORTE ===

PEQUIM:

Tenista chinesa Peng Shuai se reúne com presidente do COI e nega agressão sexual

A tenista chinesa Peng Shuai se reuniu com o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, no sábado durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, informou a atleta em uma entrevista o jornal esportivo L'Equipe, na qual negou ter sofrido uma agressão sex

(China política CHN COI tênis Oly, Prev, 640 palavras, já transmitida)

FOTOS

PEQUIM:

Jaqueline Mourão faz história no esporte brasileiro

Jaqueline Mourão escreveu seu nome na história do esporte brasileiro: aos 46 anos, ela disputará em Pequim-2022 sua oitava edição dos Jogos Olímpicos, três de Verão, no ciclismo, e cinco de Inverno, no esqui e biatlo.

(BRA esporte CHN 2022 Oly, Entrevista, 440 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags