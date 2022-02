Palmeiras encara Al Ahly pro vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa

O Palmeiras tentará nesta terça-feira em Abu Dhabi garantir uma vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa, mas para isso terá que se vingar do Al Ahly egípcio, que venceu o duelo entre as duas equipes pela terceira colocação na edição anterior.

O vencedor desse confronto, que será disputado no estádio Al Nahyan, entre os campeões da Libertadores e da Champions League da África, enfrentará pelo título quem levar a melhor na outra semifinal, disputada na quarta-feira entre o Chelsea, campeão europeu, e o Al Hilal, campeão asiático.

Nesse cenário, o Palmeiras está a dois jogos de vencer pela primeira vez o Mundial de Clubes da Fifa no atual formato, conquistado no Brasil no passado por Corinthians (2000, 2012), São Paulo (2005) e Internacional (2006).

As expectativas são altas para a equipe treinada pelo português Abel Ferreira.

"Este clube tem uma grande história. Sabemos o que significa para os torcedores. Temos muita vontade de conquistar esse título mundial para eles", afirmou o atacante Dudu ao site da Fifa.

Para alcançar o objetivo, o Palmeiras terá que derrotar a histórica equipe do Cairo, maior vencedor africano (10) e do Egito (42).

"O Al Ahly é uma boa equipe, jogamos contra eles no ano passado. Fizeram um grande jogo contra o Monterrey (nas quartas de final), tem jogadores que estão voltando da seleção. Sabemos que será um jogo difícil, então vamos nos preparar bem, colocar em prática nosso plano de jogo e lutar até o fim para jogar uma grande partida e conseguir a vitória", afirmou por sua vez o zagueiro Luan.

Na outra semifinal, o Chelsea é o grande favorito para conquistar o único título que lhe falta.

Seu primeiro adversário será o Al Hilal saudita, treinado pelo ex-técnico do Monaco Leonardo Jardim, e que conta com atacantes talentosos como o malinense Moussa Marega e o peruano André Carrillo.

-- Programação do Mundial de Clubes da Fifa (Emirados Árabes Unidos):

- Terça-feira:

(13h30) Palmeiras (BRA) - Al Ahly (EGI)

- Quarta-feira:

(13h30) Al Hilal (KSO) - Chelsea (ING)

