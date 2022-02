ONG pede libertação de jornalistas condenados por rebeldes no Iêmen

A Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) lançou nesta segunda-feira (7) uma campanha internacional para pedir aos rebeldes huthis do Iêmen a libertação de quatro jornalistas condenados à morte por "espionagem" e divulgação de "informações falsas" no país devastado por sete anos de guerra civil.

Em abril de 2020, um tribunal dos rebeldes considerou os jornalistas culpados de "traição e espionagem em benefício de Estados estrangeiros", segundo uma fonte judicial.

Próximos do Irã, os huthis controlam uma parte do território do Iêmen e enfrentam, desde 2014, as forças do governo, que têm apoio de Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

A FIJ e o sindicato de jornalistas do Iêmen lançaram "um chamado de urgência" para apoiar uma "campanha que exija às autoridades huthis no Iêmen que libertem seus colegas para salvar suas vidas", declarou a ONG em comunicado.

Os quatro jornalistas "estão atualmente no corredor da morte", segundo a FIJ.

A Anistia Internacional criticou o processo e a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) considerou "totalmente inaceitável" o veredicto.

Com mais de 377 mil mortos, segundo a ONU, o conflito iemenita provocou uma das piores crises humanitárias no mundo com uma população que precisa enfrentar fome, deslocamentos forçados e doenças.

