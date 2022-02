Moscou e Pequim criticam 'sanções unilaterais'

A Rússia, que está sob ameaça de sanções dos Estados Unidos e da Europa no caso de uma invasão da Ucrânia, e a China criticaram as "sanções unilaterais" defendidas pelos Estados Unidos nesta segunda-feira (7) no Conselho de Segurança da ONU.

"Somente as sanções do Conselho de Segurança são legais" e representam uma "ferramenta importante que nos permite reagir às ameaças no mundo", disse o vice-embaixador russo na ONU, Dmitry Polyanskiy, cujo país, que preside este fórum este mês, iniciou o debate sobre as consequências humanitárias e não intencionais das sanções.

Sem mencionar explicitamente a Ucrânia, o diplomata russo denunciou as medidas "unilaterais" que "dificultam manter a paz" e são uma "interferência na soberania dos Estados". "A vara é usada" em Síria, Belarus, Cuba, Venezuela, Irã, Afeganistão, Mianmar e Mali, enumerou.

Para o embaixador chinês na ONU, Zhang Jun, "as sanções coercitivas unilaterais são motivo de grande preocupação", pois, segundo ele, "não fazem mais do que exacerbar as posições de força", às quais pediu que se "renuncie imediatamente".

Ele deu o exemplo da Coreia do Norte, país próximo à China, onde as sanções da ONU tem "sérias consequências humanitárias".

Há mais de um ano, Pequim e Moscou vêm exigindo que as sanções sejam flexibilizadas, o que o Ocidente rejeita.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, argumentou que a situação humanitária na Coreia do Norte se deve às suas autoridades.

"O principal obstáculo para enviar ajuda humanitária à Coreia do Norte é o fechamento das fronteiras decretado pelo país e não sanções internacionais", disse ela, citando uma posição da ONU.

A diplomata denunciou o bloqueio exercido "com demasiada frequência" por alguns membros do Conselho de Segurança em seu "trabalho de rotina" sobre sanções, para evitar focar em indivíduos ou renovar os grupos de especialistas encarregados de monitorar as medidas da ONU.

Em janeiro, após os testes de mísseis da Coreia do Norte, China e Rússia bloquearam uma exigência dos EUA de impor sanções a cinco norte-coreanos acusados de promover a proliferação de armas.

Desde agosto, a Rússia também impediu a renovação de um grupo de especialistas da ONU na República Centro-Africana, considerando que sua composição não leva em conta a diversificação geográfica.

Segundo a ONU, que sustenta que suas medidas econômicas coercitivas são as mais seletivas desde a década de 1990, 14 regimes de sanções estão atualmente em vigor no mundo e afetam países como Líbia, Iêmen, Mali, Sudão e Somália, além dos grupos Estado Islâmico e Al Qaeda.

