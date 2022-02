Marrocos reabre espaço aéreo após longo fechamento pela covid-19

O Marrocos reabriu seu espaço aéreo nesta segunda-feira (7), após mais de dois meses de fechamento, em uma tentativa de salvar a temporada turística.

O turismo é um setor vital para a economia do país e foi fortemente abalado pela crise sanitária mundial provocada pelo coronavírus.

A retomada das conexões aéreas foi recebida com alívio pelos operadores turísticos e pelos marroquinos no exterior. Alguns ficaram retidos durante semanas, devido ao surgimento da variante ômicron no Marrocos.

A reabertura se dá acompanhada de estritas medidas restritivas para a entrada em território marroquino. Ainda assim, serão menos rígidas do que as que foram impostas antes do fechamento das fronteiras em 29 de novembro.

Todos os viajantes devem ser vacinados, de acordo com um comunicado do governo. Além do certificado de vacinação, é necessário apresentar um teste PCR negativo de menos de 48 horas.

Para os turistas, as autoridades preveem "a possibilidade de realizar um teste adicional" 48 horas depois do ingresso no país. Em caso positivo, terão de se isolar.

O setor de turismo marroquino foi duramente atingido por uma queda sem precedentes de 71% na chegada de visitantes em 2021, em comparação com 2019.

