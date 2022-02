Magnata tcheco é investigado por dirigir a 417 km/h em rodovia alemã

O Ministério Público de Stendal, no leste da Alemanha, está investigando um magnata tcheco por conduzir seu veículo a 417 km/h em uma rodovia entre as cidades de Berlim e Hanover, e por filmar a si mesmo nessa velocidade.

Na Alemanha, é "recomendado" não superar os 130 km/h em rodovias, mas o tcheco Radim Passer ultrapassou os limites ao se filmar em 2021, durante o dia, a 417 km/h, ao volante de um Bugatti Chiron na autopista entre Berlim e Hanover.

Passer publicou um vídeo no YouTube, em meados de janeiro, dizendo que "muitas pessoas pediram para compartilhar imagens não editadas".

"Agradecemos a Deus pela segurança e as boas condiciones que nos possibilitaram alcançar a velocidade de 417 km/h", afirmou o motorista com orgulho no vídeo.

A "visibilidade era boa e o carro tem capacidades de frenagem que tornam possível" alcançar essa velocidade, acrescentou.

O vídeo, que tem mais de nove milhões de visualizações no YouTube, chamou a atenção das autoridades.

O Ministério Público de Stendal iniciou nesta segunda-feira (7) uma investigação por corrida "individual" proibida, um delito que, segundo o código penal, consiste quando um motorista "se desloca a uma velocidade inadaptada e de maneira imprudente e contrária ao código da rodovia".

Em um país apegado à ausência de limite de velocidade nas rodovias, o vídeo provocou críticas e gerou debate sobre a imposição de possíveis limitações de velocidade.

O ministro de Transportes, o liberal Volker Wissing, condenou em entrevista aos jornalistas a atitude ao volante do milionário.

O ministro-presidente da Saxônia-Anhalt, o estado federal onde fica Stendal, o social-democrata Stephan Weil, defende a instauração de um limite.

