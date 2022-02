Magnata conservador deixará Meta para apoiar agenda de Trump

O bilionário conservador e investidor de risco Peter Thiel deixará o conselho de administração da Meta, empresa controladora do gigante Facebook, informou a empresa nesta segunda-feira (7), após um extenso mandato que viu o crescimento da maior rede social e seu apoio expresso ao ex-presidente Donald Trump.

"(Thiel) serviu em nosso conselho por quase duas décadas e sempre soubemos que, em algum momento, ele dedicaria seu tempo a outros interesses", declarou o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, em comunicado.

O anúncio não ofereceu mais detalhes sobre os planos futuros de Thiel. No entanto, o Wall Street Journal e o New York Times relataram que o magnata poderia se dedicar a ajudar os candidatos republicanos apoiando a agenda de Trump nas próximas eleições de meio de mandato.

Thiel deve deixar o conselho após uma reunião de investidores da Meta, geralmente realizada em maio.

Thiel foi o primeiro investidor do Facebook, com uma participação que lhe rendeu centenas de milhões de dólares, e ingressou na gestão da gigante emergente em 2005. Ele acumulou sua fortuna através da empresa de pagamentos online PayPal, fundada em 1998, e investiu em outros plataformas de negócios como Airbnb, Affirm, Stripe e a empresa de projetos espaciais SpaceX.

Considerado um dos mais proeminentes conservadores da indústria de tecnologia, tornou-se apoiador de Donald Trump (2017-2021), a ponto de sustentar sua campanha de sucesso à presidência com uma doação de 1,25 milhão de dólares em 2016.

"A inteligência, energia e consciência de Mark Zuckerberg são tremendas. Seus talentos servirão bem a Meta nesse momento em que ele lidera a empresa em uma nova era", concluiu Thiel no comunicado.

Por muito tempo Thiel foi o braço direito de Zuckerberg, mas com o passar dos anos ele se distanciou da cultura do Vale do Silício.

