EUA estão 'preocupados' com fechamento do Conselho de Magistratura na Tunísia

Os Estados Unidos se disseram "profundamente preocupados" nesta segunda-feira (7) com a decisão do presidente tunisiano, Kais Saied, de dissolver o Conselho Superior da Magistratura (CSM).

"Uma justiça independente é um elemento crucial para uma democracia eficaz e transparente. É essencial que o governo da Tunísia respeite seus compromissos com a independência da Justiça conforme a Constituição", disse o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price.

O presidente tunisiano anunciou no domingo a dissolução do CSM, ao qual acusa de parcialidade, de corrupção e de ter freado as investigações sobre os assassinatos de dois militantes de esquerda em 2013.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O organismo, criado em 2016, é uma instância independente encarregada de nomear os juízes.

O CSM rejeitou a dissolução "na falta de um marco jurídico e constitucional que autorize" o presidente a levá-la adiante.

A polícia tunisiana fechou a sede deste organismo nesta segunda-feira.

fff/rle/dl/gm/mvv

Tags