Djokovic mantém liderança na ATP, inalterada nas 10 primeiras posições

O trio formado pelo sérvio Novak Djokovic, o russo Daniil Medvedev, finalista do Aberto da Austrália, e o alemão Alexander Zverev permanece no topo da parte alta do ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (7), no qual o britânico Andy Murray reapareceu entre os cem primeiros.

Nem Djokovic, deportado após uma disputa legal com as autoridades australianas antes do primeiro Grande Slam do ano por não ter se vacinado contra a covid-19, nem Medvedev, derrotado na final contra o espanhol Rafael Nadal, competiram desde o torneio australiano, mas a diferença entre os dois aumentaram sutilmente.

O sérvio se beneficia até 21 de fevereiro dos pontos obtidos em Melbourne no ano passado, visto que o ranking da ATP se baseia nos resultados de ano em ano, e o Aberto da Austrália de 2021 foi adiado para fevereiro.

No entanto, Alexander Zverev, eliminado nas oitavas de final na Austrália, perdeu no domingo a final do torneio ATP 250 de Montpellier para o cazaque Alexander Bublik, que subiu quatro posições (31ª) com seu primeiro título.

Nadal se mantém na quinta posição, enquanto seu compatriota, Roberto Bautista, eliminado por Bublik nas semifinais, subiu duas posições (17ª), uma abaixo do também espanhol Pablo Carreño.

Já o escocês Andy Murray, que anunciou no domingo que não vai disputar a competição no saibro esta temporada e se concentrará nas suas opções em Wimbledon, subiu sete posições para a 95ª.

O brasileiro melhor posicionado no ranking ATP é Thiago Monteiro, na 104ª colocação após perder 12 posições.

- Ranking da ATP em 7 de fevereiro:

1. Novak Djokovic (SRV) 10.875 pontos

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.635

3. Alexander Zverev (GER) 7.865

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.145

5. Rafael Nadal (ESP) 6.875

6. Matteo Berrettini (ITA) 5.018

7. Andrey Rublev (RUS) 4.565

8. Casper Ruud (NOR) 4.065

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.818

10. Jannik Sinner (ITA) 3.495

11. Hubert Hurkacz (POL) 3.308

12. Denis Shapovalov (CAN) 2.930

13. Cameron Norrie (GB) 2.865

14. Aslan Karatsev (RUS) 2.633 (+1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.550 (-1)

16. Pablo Carreño (ESP) 2.435 (+1)

17. Roberto Bautista (ESP) 2.380 (+2)

18. Gaël Monfils (FRA) 2.313 (-2)

19. Taylor Fritz (USA) 2.310 (+1)

20. Cristian Garín (CHI) 2.193 (-2)

...

29. Carlos Alcaraz (ESP) 1.673

32. Albert Ramos (ESP) 1.499 (+12)

42. Federico Delbonis (ARG) 1.312 (-1)

46. Alejandro Davidovich (ESP) 1.160 (+1)

61. Pedro Martínez (ESP) 1.014

65. Federico Coria (ARG) 971 (-1)

73. Pablo Andújar (ESP) 870

74. Sebastián Báez (ARG) 866 (+3)

76. Facundo Bagnis (ARG) 860 (-2)

78. Roberto Carballés (ESP) 835 (-2)

77. Sebastián Báez (ARG) 831 (+11)

80. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 822 (-1)

90. Jaume Munar (ESP) 737 (-2)

91. Guido Pella (ARG) 731

95. Andy Murray (GB) 716 (+7)

96. Pablo Cuevas (URU) 715 (-6)

102. Feliciano López (ESP) 686 (+5)

103. Hugo Dellien (BOL) 684 (+6)

104. Thiago Monteiro (BRA) 680 (-12)

107. Francisco Cerúndolo (ARG) 651 (+4)

112. Alejandro Tabilo (CHI) 630 (+32)

113. Daniel Elahi Galán (COL) 626 (+14)

115. Carlos Taberner (ESP) 625 (-10)

