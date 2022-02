Delegação do Conselho Nacional Federal dos Emirados visita Parlamento de Israel pela 1ª vez

Uma primeira delegação do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos - uma assembleia consultiva sem poder real - visitou o Parlamento israelense e o memorial do Holocausto, nesta segunda-feira (7), uma iniciativa com o objetivo de reforçar as relações bilaterais.

Após o acordo de normalização em 2020, a abertura das embaixadas e as visitas do chefe da diplomacia, assim como as do primeiro-ministro e presidente israelenses a Abu Dhabi, foi a vez do Conselho Nacional Federal.

"Quando falamos dos Acordos de Abraão (de normalização), temos que ter uma visão geral. Não se trata apenas de acordos políticos, relacionados com segurança e defesa, mas de um agente de mudança para toda região", declarou o presidente do Comitê de Relações Exteriores e Defesa do conselho, Ali Rashid al Nuaimi.

"Depois de Gaza (uma referência ao confronto entre Israel e o Hamas em maio de 2021), as pessoas se perguntavam o que ia acontecer com os Acordos de Abraão. E eu disse que não havia recuo possível. Vamos para frente (...) estamos escrevendo história", completou.

Antes do Knesset, a delegação dos Emirados visitou o memorial israelense do Holocausto, o Yad Vashem, e fez um apelo pelo fim dos "crimes de ódio".

