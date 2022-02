Congresso dos EUA se mobiliza para evitar paralisação do Estado

Os congressistas americanos debateram nesta segunda-feira (7) uma lei orçamentária para evitar, mais uma vez, a ameaça de paralisação do Estado federal.

Os democratas da Câmara dos Representantes divulgaram à tarde um texto que estenderia o atual orçamento do Estado federal até 11 de março.

O texto pode ser votado "esta semana" na Câmara dos Representantes, de acordo com o líder da maioria democrata, Steny Hoyer.

Democratas e republicanos não concordam em adotar um orçamento definitivo para o ano de 2022. Por isso, são obrigados a prolongar, cada vez por um ou dois meses, o orçamento aprovado sob a presidência de Donald Trump.

Isso atrasa consideravelmente os projetos no Congresso e, portanto, a aprovação das reformas promovidas por Joe Biden.

No final de setembro e em meados de dezembro, o Congresso evitou no limite uma paralisação do Estado federal, conhecida como "shutdown", ao prorrogar o orçamento de 2021. O último prazo termina em 18 de fevereiro, em 11 dias.

O súbito esgotamento das finanças dos serviços federais forçaria centenas de milhares de funcionários ao desemprego técnico, algo que a maioria dos parlamentares de ambos os lados quer evitar apesar das fortes discrepâncias.

Se aprovado, o texto apresentado nesta segunda-feira será votado no Senado e sancionado pelo presidente Biden.

