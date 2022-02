Comunicado do Business Wire :Streetbeat

Streetbeat, um aplicativo de negociação e investimentos gratuito para ações e criptomoedas com um marketplace proprietário de estratégias de investimento profissional, anunciou hoje que está próxima de US$ 10 milhões em capital semente liderado pela TTV Capital com respaldo adicional de investidores como Seraph Group e AAF Management Ltd. Streetbeat, cuja base de clientes está se expandindo 18% a cada semana, está criando um marketplace de estratégias de negociação que oferece a cada usuário uma lista personalizada de recomendações com base em seus interesses e perfis de risco. Mais de 35.000 investidores se inscreveram na plataforma durante o lançamento beta de 30 dias.

"Nós da TTV Capital estamos entusiasmados em fazer parceria com a Streetbeat em seu crescimento futuro," diz Gardiner Garrard, cofundador e sócio gerente da TTV Capital. "A plataforma de investimento autônoma de próxima geração da empresa torna a negociação manual uma coisa do passado. Faz muito tempo que os investimentos de varejo queriam acesso à tecnologia e aos dados disponíveis aos investidores profissionais - e a Streetbeat agora oferece esses recursos em um aplicativo móvel fácil de usar. Estamos entusiasmados em trabalhar com a equipe talentosa da empresa para trazer uma solução muito necessária ao mercado em um momento ideal."

Damián Scavo, fundador e CEO da Streetbeat, diz "Os corretores de hoje ganham dinheiro a qualquer hora em que um usuário faz uma negociação, não quando o usuário ganha dinheiro. A negociação manual é alguma coisa que os profissionais pararam de usar nos anos 90, a não ser em raras ocasiões. Outro problema que vemos é um copy trading de indivíduos sem qualquer tipo de devida diligência em suas estratégias ou acesso a dados exclusivos. Esses são os problemas que a Streetbeat resolve. A maioria dos investimentos no mundo das negociações profissionais é automática e impulsionada por dados, e isso é o que todo mundo merece usar hoje."

A Streetbeat captura um público de investimentos maior com sua combinação de negociação simples on-line e aconselhamento por robô que executa estratégias de negociação impulsionadas por dados avançadas que serão fornecidas por profissionais aprovados. A plataforma será lançada com duas estratégias e expandirá para estratégias adicionais que incluem cripto, ETFs e mais. A Streetbeat está democratizando as estratégias impulsionadas por dados enquanto reduz a lacuna tecnológica e de informações que existe entre o investimento médio e Wall Street.

A Streetbeat tem orgulho em ser graduada do cobiçado programa do acelerador StartX - classificado como nº 1 nacionalmente, com um processo muito seletivo consistindo de 8 a 10% dos principais empreendedores de Stanford e ao redor do mundo, somente por meio de convite de ex-alunos. A StartX tem cinco mais unicórnios do que os graduados de qualquer programa acelerador da mesma idade e uma taxa de sucesso de 92% de startups ainda em crescimento e prosperando quando respaldada por US$ 3 milhões em financiamento.

"Temos orgulho de Damián e sua equipe, e empolgados em tê-los como parte da nossa comunidade. Nós os apoiamos na liderança da próxima revolução financeira", diz Joseph Huang, CEO da StartX.

A Streetbeat também é respaldada por diversos investidores anjos da comunidade Stanford Alumni.

"Nós da AAF Management Ltd. estamos empolgados em apoiar a Streetbeat em sua missão de construir uma plataforma de investimentos de última geração oferecida aos investidores do varejo exigentes de hoje," diz Omar Darwazah, diretor gerente e social geral da AAF Management Ltd. "A tecnologia da empresa fornece as ferramentas aos investidores do varejo para negociarem profissionalmente nos mercados financeiros mais complexos de hoje. A equipe da Streetbeat é de classe mundial e estamos entusiasmados em trabalhar de perto com eles para ajudá-los a levar suas tecnologias de negociação inovadoras ao mercado."

Sobre a Streetbeat

Streetbeat é uma fintech voltada à democratização e a desmistificação dos investimentos e para torná-los acessíveis a todos. A tecnologia patenteada da Streetbeat foi criada para permitir que as pessoas se beneficiem da negociação por algoritmos e dos dados valiosos que podem ser difíceis de descobrir e decifrar, capacitando-as para assumir o controle de seus futuros financeiros com um processo de integração sem complicações. A empresa tem sede em Palo Alto e é uma empresa privada. Streetbeat, LLC ("Streetbeat") é um consultor de investimentos registrado na SEC. Outras despesas e taxas poderão ser aplicadas, os detalhes em sua tabela de taxas.

www.streetbeat.com Google store: https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.streetbeat.app Apple store: https://apps.apple.com/ua/app/streetbeat-stock-investing/id1578332443

Corey Herscu corey@verbfactory.com 416-300-3030 (US/Canada)

