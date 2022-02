Comunicado do Business Wire :Kaneka Corporation

A Kaneka Corporation (sede: Minato-ku, Tóquio; presidente: Minoru Tanaka) (TOKYO: 4118) decidiu aumentar consideravelmente sua capacidade de produção para o polímero biodegradável KANEKA Green Planet? (referido a seguir como "Green Planet?") no Japão.

Application examples made from Green Planet? (Photo: Business Wire)

A poluição plástica se tornou um problema generalizado com o banimento de materiais plásticos descartáveis em muitos lugares do mundo. Além disso, a Lei sobre circulação de recursos para plásticos do Japão, que entrará em vigor em abril desde ano, obrigará a uma redução de plásticos descartáveis no país. O Green Planet? promete ser uma solução inovadora contra os danos ambientais causados por plásticos de uso único graças às suas características biodegradáveis e com funcionalidades similares ao plástico tradicional.

O Green Planet? (nome químico: PHBH) é um polímero de biomassa produzido por biossíntese de micro-organismos com o uso de óleos vegetais. O Green Planet? se biodegrada facilmente no solo e na água (água salgada e doce). Por se biodegradar em CO2 e água, o Green Planet? não polui o meio ambiente. Há três anos, quando foi iniciado o desenvolvimento do Green Planet?, ele foi chamado de polímero milagroso, mas a produção em escala industrial ainda era apenas um sonho. No entanto, o desenvolvimento da inovadora biossíntese de micro-organismos possibilitou claramente a comercialização do Green Planet?. Além disso, enormes avanços em tecnologias de formulação e processamento o transformaram em uma realidade. Isso só foi possível porque a Kaneka conta com tecnologias centrais de amplo alcance relacionadas com fermentação e produção de polímeros.

A Kaneka estima que o Green Planet? deve substituir cerca de 25 milhões de toneladas de produtos plásticos descartáveis tradicionais por ano em todo o mundo. O Green Planet? já está sendo utilizado para canudos, talheres, cápsulas de café, sacolas, películas e vários outros produtos, e somente essas aplicações representam mais de cinco milhões de toneladas por ano. A quantidade de consultas que a Kaneka está recebendo de detentores de marcas com consciência ambiental está crescendo rapidamente, e a empresa ampliará seus recursos de abastecimento para atender à crescente demanda. Conduzida pela política de "produção local para consumo local", a Kaneka planeja aumentar ainda mais sua capacidade de produção na Europa e na América, regiões onde a demanda também cresce. O Green Planet? possui potencial comercial na ordem de centenas de milhares de toneladas e será um dos principais produtos do portfólio de negócios da Kaneka.

O Green Planet? pode ser utilizado nas mais diversas aplicações, e essa variedade deve crescer ainda mais. Por essa razão, a nova fábrica é vista como uma base para o desenvolvimento de tecnologias de processo futuras. Ao operar essa nova fábrica, a Kaneka planeja desenvolver ainda mais novos produtos, promover melhorias de produtividade e redução de custos por meio de inovação de processo. Os benefícios dessa inovação de processo serão então aplicados em futuras expansões de capacidade.

(Visão geral do investimento de capital)

-- Localização: Fábrica da Kaneka em Takasago, Japão

-- Valor do investimento: Aproximadamente 15 bilhões de ienes japoneses

-- Capacidade de produção: 15.000 toneladas/ano (combinadas com 5.000 toneladas/ano de capacidade da fábrica já existente, a produção total será de 20.000 toneladas/ano)

-- Início das operações: Janeiro de 2024

A Kaneka posicionou a governança ambiental, social e corporativa (environmental, social and corporate governance, ESG) como uma política central de gestão de negócios e persegue sua missão: "A KANEKA pensa no bem-estar em primeiro lugar". Esse investimento ativo no Green Planet? incorpora o sólido compromisso da empresa com a gestão ESG. A Kaneka seguirá contribuindo para sociedades sustentáveis e circulares, e solucionando o problema da poluição plástica.

KANEKA CORPORATION Departamento de Relações Públicas e com Investidores Yuki Kakai Info_PRoffice@kaneka.co.jp

