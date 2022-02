Comunicado do Business Wire :H3 Dynamics

A H3 Dynamics está anunciando uma nova solução Robots-as-a-service (Robô como serviço) para monitoramento autônomo de parques solares em parceria com a Sitemark, uma empresa especialista em análise de IA da Bélgica.

H3 Dynamics' DBX-G7 Drone-in-a-Box links seamlessly to Solar Farm inspection AI-analytics powered by Sitemark. Instead of sending operators to remote locations. DBX drone stations can be deployed permanently at solar farms for autonomous PV panel health checks, to conduct site security or to track site construction progress. (Graphic: Business Wire)

A nova parceria combina os robôs DBX drone-in-a-box da H3 Dynamics com análises visuais e térmicas da Sitemark para automatizar e ampliar as operações de monitoramento remoto em grandes instalações de parques solares. As soluções da Sitemark foram implantadas pela Total, Bouygues, EDF, Engie e Orix para inspecionar mais de 30.000 ha de parques solares fotovoltaicos em 35 países.

Projetado como os "olhos e ouvidos" dos proprietários e operadores de fazendas solares, o robô DBX (vídeo) pode ser implantado permanentemente em fazendas solares para rastrear o progresso da construção de fazendas solares, identificar a degradação do painel solar e fornecer segurança no local.

"A combinação exclusiva do Sitemark Fuse e do DBX da H3 Dynamics mudará a forma como os dados são capturados e processados ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos de energia solar", afirmou Michiko Lloyd, CEO da Sitemark.

A H3 Dynamics está automatizando inspeções em cidades inteligentes, agricultura de precisão, infraestrutura hídrica e portos. No mês passado, a empresa anunciou o DBX G7, uma plataforma agnóstica Drone-in-a-Box capaz de automatizar drones de qualquer fabricante e implantar análises especializadas de qualquer desenvolvedor.

Na esteira do Covid-19, estamos mudando a indústria global de drones para um paradigma aberto de teleoperações. "Nosso objetivo é fornecer os melhores serviços de dados do mundo de fornecedores especializados em todo o mundo, disponíveis em qualquer uma de nossas instalações DBX globalmente", afirmou Taras Wankewycz, CEO da H3 Dynamics.

Sobre a H3 Dynamics: www.h3dynamics.com

A H3 Dynamics está escalando serviços de análise autônoma usando drones de bateria, antes de introduzir a nova tecnologia de hidrogênio capaz de maior alcance e cargas úteis mais pesadas. A empresa permitirá a carga aérea autônoma de hidrogênio como uma segunda etapa e a escala para a aviação tripulada como uma etapa final. Iniciada em 2015 em Cingapura, a empresa atende clientes globalmente de Austin, Cingapura e Paris.

Sobre a Sitemark: www.sitemark.com

A Sitemark desenvolve soluções digitais que capacitam equipes de campo e proprietários de ativos no setor de energia solar. Usando drones, satélites e uma plataforma de análise baseada em IA, a Sitemark cria gêmeos digitais de sites físicos para avaliar dados críticos com mais eficiência.

Contato

Samuel Chauffaille Vice-presidente da unidade de robótica sam@h3dynamics.com Tel: +65 9725 9058

