Comunicado do Business Wire :GlideFast Consulting

A GlideFast Consulting anunciou que foi reconhecida como a 2022 ServiceNow Americas Elite Partner of the Year (Parceira ServiceNow Elite do Ano para as Américas de 2022). A GlideFast demonstrou seu compromisso com a ServiceNow por meio de implementações para cliente clientes com liderança na indústria e a capacidade de apresentar um crescimento substancial.

A organização ServiceNow Global Alliances and Channel Ecosystem (ACE) reconhece as conquistas dos melhores parceiros da categoria que contribuíram para a trajetória de crescimento da ServiceNow com a geração de resultados de negócios bem-sucedidos para nossos clientes em comum. Os prêmios deste ano tem como base o desempenho do parceiro em 2021 através da avaliação dos seguintes atributos principais: contribuição/crescimento de receita, expansão da linha de produtos, crescimento de competências de fluxo de trabalho e habilidades e inovação de negócios com impacto de transformação digital associada.

Este prêmio foi apresentado no evento digital Americas Partner Awards da ServiceNow na sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022.

A GlideFast Consulting é uma empresa de consultoria fundada por arquitetos e desenvolvedores da ServiceNow em 2015. Em poucos anos, a equipe rapidamente alcançou o topo do ecossistema ServiceNow Partner como Parceira Elite ao oferecer importantes soluções de TI para empresas, especificamente nos setores de telecomunicações, saúde, finanças e tecnologia. Nos últimos anos, a GlideFast apresentou um crescimento impressionante. Eles iniciaram um programa de desenvolvimento da ServiceNow chamado de GlideFast Consulting University e adquiriram antigos Parceiros ServiceNow Elite, a CloudPires e a Pharicode.

"Estamos honrados e agradecidos de receber o mais prestigioso prêmio que a ServiceNow tem a oferecer. Cada um dos membros da equipe GlideFast deve se sentir orgulhoso. Este é um esforço que vai muito além do que eles oferecem diariamente. Em nome da equipe GlideFast, gostaria de agradecer a todos os membros dessa incrível equipe ServiceNow que fazem parceria conosco e com nossos clientes leais que confiam em nós com as suas iniciativas mais estratégicas", disse Michael Lombardo, diretor executivo (CEO) da GlideFast Consulting.

Ao longo do ano passado, a ServiceNow continuou a expandir o seu ecossistema de parceiros globais, construindo um estreito relacionamento com parceiros para apoiar os clientes que buscam ajuda para navegar em suas jornadas de transformação digital e se ajustar ao novo mundo do trabalho. A associação ao programa de parceiros da ServiceNow nos proporcionou as ferramentas necessárias para equipar, habilitar e ser capacitado para identificar iniciativas de entrada no mercado alinhadas em conjunto e ofertas e soluções inovadoras que agregam valor comercial atraente para os clientes e aceleram o crescimento de nossos negócios ServiceNow.

"Estamos muito gratos com o reconhecimento da ServiceNow de nossas contribuições. Nossa missão continua a ser o líder inequívoco no espaço ServiceNow. Temos grandes expectativas de nós mesmos e o nível das exigências subiu mais uma vez", disse Jarred Pippy, diretor de operações (COO) da GlideFast Consulting.

A GlideFast Consulting está entusiasmada por receber este prêmio da ServiceNow, mas seu foco no crescimento, melhoria e expansão ainda continua. Este prêmio é outro exemplo de seu compromisso de ser o parceiro principal no ecossistema ServiceNow no mundo inteiro. A empresa agora está de olho no status Global Elite à medida que se expande globalmente este ano.

Sobre a GlideFast Consulting

A GlideFast é uma parceira ServiceNow Elite e uma empresa de serviços profissionais que oferece soluções personalizadas e serviços profissionais para implementações, integrações, serviços de suporte gerenciado, desenvolvimento de aplicativos e treinamento da ServiceNow. Saiba mais em www.glidefast.com. E conecte-se com nossa equipe no LinkedIn em www.linkedin.com/company/glidefast.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now, Now Platform e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Contato

Lauren Jankowski lauren.jankowski@glidefast.com (908) 477-1533 www.glidefast.com

