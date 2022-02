Começa funeral do menino morto em poço no Marrocos

O funeral de despedida do pequeno Rayan, o menino marroquino que morreu preso em um poço, começou nesta segunda-feira (7), em uma localidade do norte do país, pondo fim a um drama que chamou a atenção do mundo todo durante cinco dias.

As obséquias acontecem durante a oração muçulmana do meio-dia em um cemitério a alguns quilômetros de Ighran, cidade onde ocorreu o acidente, acompanham jornalistas da AFP no local.

Centenas de pessoas foram se despedir de Rayan. O menino caiu em um poço seco de 32 metros de profundidade, perto de sua casa, na terça-feira da semana passada (1º), uma tragédia que chocou o país e atraiu a atenção da mídia internacional.

Um imã fez uma breve oração na frente da família e dos demais presentes, antes de seu enterro.

No sábado, os socorristas, que cavaram uma vala paralela ao poço, conseguiram chegar até o ponto onde o garoto estava, mas ele não sobreviveu.

O destino fatal do menino foi informado pelo gabinete do rei, e o monarca se comunicou com os pais para apresentar suas condolências.

