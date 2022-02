Austrália reabrirá fronteiras ao turismo em 21 de fevereiro

A Austrália reabrirá as fronteiras aos turistas com esquema de vacinação completo a partir de 21 de fevereiro, o que encerrará uma das restrições de viagens mais rígidas e duradouras do mundo devido à pandemia de coronavírus, anunciou o primeiro-ministro Scott Morrison.

"Passaram quase dois anos desde que decidimos fechar as fronteiras da Austrália", disse Morrison. "A Austrália reabrirá as fronteiras a todos os portadores de vistos em 21 de fevereiro", acrescentou.

"Se você tomou as duas doses da vacina, esperamos recebê-lo de volta na Austrália", declarou o chefe de Govern.

O país fechou as fronteiras em março de 2020 para conter a pandemia.

Desde então, os australianos estão impedidos de maneira geral de sair do país e apenas um pequeno grupo de visitantes recebe permissão de entrada.

As normas dividiram famílias, afetaram a indústria turística e provocaram debates sobre a condição da Austrália como uma nação moderna e aberta.

As regras foram flexibilizadas aos poucos para os australianos, residentes permanentes e estudantes.

Desta maneira, a decisão de admitir turistas representa quase uma abertura total.

A mudança acontece depois que o país abandonou a política de 'covid zero' e que seu sistema de rastreamento de contágios entrou em colapso com a propagação de casos da variante ômicron.

