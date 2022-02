Athletic vence Espanyol por 2-1 e se aproxima de zona europeia

O Athletic Bilbao (8º) derrotou por 2 a 1 em casa o Espanyol (13º), nesta segunda-feira na partida que encerrou a 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe catalã chegou a abrir o placar em San Mamés com um gol do holandês Tonny Vilhena (3'), mas o Athletic virou logo em seguida com Oihan Sancet (5') e Íñigo Martínez (16').

Após eliminar na quinta-feira passada o Real Madrid nas quartas de final da Copa do Rei, o Athletic se aproxima agora da zona de classificação para as competições europeias.

No fim de semana, o Real Madrid consolidou sua liderança do Campeonato Espanhol com uma vitória por 1 a 0 sobre o Granada (16º).

Com o resultado, os 'merengues' abriram seis pontos de vantagem sobre o principal perseguidor, o Sevilla (2º), que ficou no empate sem gol com o Osasuna (12º).

Já o Barcelona venceu por 4 a 2 o Atlético de Madrid no domingo e assumiu o 4º lugar, último que vale uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

-- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Getafe - Levante 3 - 0

- Sábado:

Elche - Alavés 3 - 1

Mallorca - Cádiz 2 - 1

Celta - Rayo 2 - 0

Osasuna - Sevilla 0 - 0

- Domingo:

Valencia - Real Sociedad 0 - 0

Barcelona - Atlético de Madrid 4 - 2

Betis - Villarreal 0 - 2

Real Madrid - Granada 1 - 0

- Segunda-feira:

Athletic - Espanyol 2 - 1

Classificação: Pts J V E D GP GS SG

1. Real Madrid 53 23 16 5 2 48 20 28

2. Sevilla 47 23 13 8 2 34 16 18

3. Betis 40 23 12 4 7 41 27 14

4. Barcelona 38 22 10 8 4 36 25 11

5. Atlético de Madrid 36 22 10 6 6 38 30 8

6. Villarreal 35 23 9 8 6 38 23 15

7. Real Sociedad 35 22 9 8 5 22 21 1

8. Athletic 34 23 8 10 5 23 18 5

9. Rayo 31 22 9 4 9 27 24 3

10. Celta 30 23 8 6 9 28 25 3

11. Valencia 30 23 7 9 7 35 36 -1

12. Osasuna 29 23 7 8 8 22 27 -5

13. Espanyol 27 23 7 6 10 27 32 -5

14. Elche 26 23 6 8 9 26 31 -5

15. Getafe 25 23 6 7 10 20 23 -3

16. Granada 24 23 5 9 9 26 34 -8

17. Mallorca 23 22 5 8 9 19 34 -15

18. Cádiz 18 23 3 9 11 20 38 -18

19. Alavés 17 23 4 5 14 17 38 -21

20. Levante 11 22 1 8 13 21 46 -25

