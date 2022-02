AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022 ATÉ SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia da Internet Segura -

América

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - No Brasil, os migrantes africanos vítimas de racismo -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - Anúncio dos indicados à 94ª edição do Oscar -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación Actas del Copom - 09H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU sobre Burkina Faso - 13H00

(+) LIMA (Peru) - Presidente Pedro Castillo deve empossar novo gabinete ministerial, o quarto de seu mandato - 20H00 (até 9)

Europa

KIEV (Ucrânia) - O presidente Volodymyr Zelensky recebe o presidente francês Emmanuel Macron -

(+) VIENA (Áustria) - Negociações sobre acordo nuclear com Irã são retomadas -

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe o presidente da França Emmanuel Macron e o presidente da Polônia Andrzej Duda - 16H00

(+) KIEV (Ucrânia) - Visita da FM alemã Annalena Baerbock -

KIEV (Ucrânia) - Tcheco Jan Lipavsky, eslovaco Ivan Korcok e austríaco Alexander Schallenberg visitam a Ucrânia -

PARIS (França) - Julgamento de um francês que lutou na Síria com a Frente Al-Nusra -

(+) KIEV (Ucrânia) - Dmytro Kuleba realiza conferência de imprensa com o tcheco Jan Lipavsky, o eslovaco Ivan Korcok e o austríaco Alexander Schallenberg - 07H55

Oriente Médio e África do Norte

BAGDÁ (Iraque) - Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura -

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Delegação iraniana visita Abu Dhabi - 10H00 (até 10)

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) - 47 casos de subversão democrata de Hong Kong voltam a tribunal -

HONG KONG (China) - Supremo Tribunal decide sobre recurso interposto pelo advogado americano Samuel Bickett, condenado por agredir um policial - 00H30

(+) PEQUIM (China) - Conselho de Estado dá conferência de imprensa sobre prevenção da Covid-19 - 05H00

(+) MELBOURNE (Austrália) - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, participa da reunião ministerial do Quad group - (até 12)

África

JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul visitam - (até 12)

Esportes

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Futebol: Copa do Mundo de Clubes da FIFA - (até 12)

PEQUIM (China) - Jogos Olímpicos de Inverno - (até 20)

(+) SÃO PAULO (Brasil) - A camisa 24, o número que o futebol brasileiro evita - (até 9)

Varios

Auf See - Marinha russa realiza exercícios na costa da Irlanda -

QUARTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación/IPCA - 09H00

Europa

BREST (França) - Cúpula One Ocean - (até 11)

HAIA (Holanda) - Tribunal Internacional de Justiça da ONU proferirá veredito no caso de reparações RDCongo vs Uganda - 12H00

REPÚBLICA TCHECA - Passe de saúde retirado para entrada em restaurantes, eventos culturais e esportivos -

(+) LA ROCHELLE (França) - Cúpula Ministerial Marítima Europeia - (até 10)

BERLIM (Alemanha) - Chanceler Olaf Scholz recebe presidente da UE Charles Michel para conversas - 13H30

QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Brasil - 09H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Resultados Twitter - 11H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 16)

(*) ESPANHA - Adoção pelo governo de um decreto que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre -

(+) BERLIM (Alemanha) - O chanceler Olaf Scholz recebe os líderes da Lituânia, Estônia e Letônia, declarações antes das negociações - 15H00

LONDRES (Reino Unido) - Resultados Astrazeneca - 05H00

(+) BARCELONA (Espanha) - Organizadores do Mobile World Congress realizam uma coletiva de imprensa sobre a edição de 2022 - 07H30

(+) KOUROU (França) - Rússia lança novo lote de satélites OneWeb - 16H09

(+) PARIS (França) - Concerto comemorativo dos 50 anos de "Harvest" de Neil Young, do grupo La Maison Tellier e convidados - 18H00

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Visita do príncipe William da Grã-Bretanha -

(*) BENGASI (Líbia) - Parlamento se reúne para escolher novo primeiro-ministro interino -

Ásia-Pacífico

(+) ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - 07H30 (até 10 de Março)

Esportes

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 24: Liverpool x Leicester - 17H45

SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - New York Fashion Week - (até 16)

BEVERLY HILLS (Estados Unidos) - 10º aniversário da morte da cantora norte-americana Whitney Houston -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo Ref: ( oct-dez/21 ) - 10H00

Europa

BARCELONA (Espanha) - Discotecas na Catalunha reabrem após paralisação da Covid -

NICE (França) - Carnaval de Nice - (até 27)

KIEV (Ucrânia) - Tribunal vai ouvir recurso contra recusa de prender ex-presidente Poroshenko por acusações de traição - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Primeiro-ministro Alexander De Croo se reúne com conselheiros para discutir flexibilização das restrições do Covid - 11H00

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Irã comemora 43º aniversário da revolução islâmica -

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Suspeito de incêndio no Parlamento se apresenta à corte -

(+) JUBA (Sudão do Sul) - Membros da Comissão de Direitos Humanos da ONU no Sudão do Sul realizam coletiva de imprensa - 04H00

SÁBADO, 12 DE FEVEREIRO DE 2022

América

(+) HONOLULU (Estados Unidos) - O secretário de Estado Antony Blinken se reúne com o ministro japonês Hayashi Yoshimasa e o ministro sul-coreano Chung Eui-yong para discutir a Coreia do Norte -

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022

Mundo

MUNDO - Valentine's Day -

Europa

(+) KIEV (Ucrânia) - Visita do chanceler alemão Olaf Scholz -

(+) GENEBRA (Suíça) - Cerimônia de abertura da reunião virtual do IPCC para aprovar seu relatório sobre os impactos das mudanças climáticas - 07H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião virtual do IPCC para aprovar seu relatório sobre impactos das mudanças climáticas - (até 25)

(+) MOSCOU (Rússia) - Presidente Jair Bolsonaro visita Moscou - 13H00 (até 17)

