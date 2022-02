Acidente de ônibus deixa 13 mortos e dezenas de feridos na Indonésia

Pelo menos 13 pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas, quando um ônibus que transportava operários de uma fábrica para um passeio na praia se acidentou na ilha indonésia de Java - informou a polícia na noite de domingo (6).

O veículo com 47 passageiros ia de Sukoharjo, no centro de Java, para um encontro familiar na província vizinha de Yogyakarta, quando o motorista perdeu o controle em um descida, disseram autoridades locais.

"Testemunhas que consultamos disseram que viram o motorista em pânico quando tentou controlar a marcha. É um sinal de que o freio não estava funcionando", relatou o chefe de polícia Ishan, que, como muitos indonésios, usa apenas um nome.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Treze pessoas morreram. Algumas morreram no local, e outras no hospital, enquanto 34 pessoas ficaram feridas", acrescentou Ishan.

O motorista está entre as vítimas fatais.

O ônibus capotou e bateu no acostamento, destruindo a frente do veículo. Vários passageiros tiveram ferimentos na cabeça, e há três crianças entre os feridos, de acordo com o chefe de polícia.

str-dsa/cwl/leg/mas/llu/tt

Tags