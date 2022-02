Acidente aéreo deixa 4 mortos na Islândia

Um acidente ocorrido na última quinta-feira envolvendo um pequeno avião perto de Reykjavik, na Islândia, deixou quatro mortos, confirmaram nesta segunda-feira (7) as autoridades.

Os mortos são um youtuber americano de 22 anos, um influenciador digital belga de 32, um holandês de 27 e o piloto islandês de 49 anos.

Depois de uma operação de resgate de mais de 30 horas e que mobilizou cerca de 1.000 pessoas, o avião modelo Cessna C172 foi encontrado na sexta-feira no fundo do lago Thingvallavatn, a leste da capital Reykjavik.

Segundo uma fonte próxima do caso e os meios de comunicação islandeses, a vítima americana é Josh Neuman, um produtor de vídeos de aventura com mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal no YouTube, enquanto o belga é Nicola Bellavia, também conhecido por suas imagens de viagens no YouTube e Instagram.

