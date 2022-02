Senegal vence Egito nos pênaltis e conquista sua primeira Copa Africana de Nações

O Senegal conquistou a primeira Copa Africana de Nações (CAN) de sua história ao vencer o Egito nos pênaltis na final (4-2 após um empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação), neste domingo, em Yaoundé.

Foi a terceira decisão de CAN que Senegal disputou, depois das que havia perdido em 2002 e 2019. A cobrança que deu o título aos senegaleses veio do pé de seu craque Sadio Mané, que havia perdido uma penalidade aos 7 minutos de jogo. O Egito, com seu astro Mohamed Salah (que joga com Mané no Liverpool), não conseguiu conquistar seu oitavo título da CAN, mas, com sete taças, ainda detém o recorde nesta competição.

